Вы сегодня на огороде жжете? Тогда, возможно, к вам уже едут

Наша Латвия
Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
За прошедшие сутки потушено 53 пожара сухой травы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Самый крупный из них зарегистрирован в Ледургской волости Сигулдского края, где сухая трава горела на площади 6 га.

Вызовы также поступали из Айзпутской волости Южнокурземского края, Крустпилсской волости Екабпилсского края и Яунсвирлаукской волости Елгавского края - во всех этих местах огнем было охвачено по 4 га. В Амбельской волости Аугшдаугавского края горела трава на площади 3 га, а в Аннениекской волости Добельского края и в Смилтенской волости Смилтенского края - на площади 2 га.

В службе напоминают, что сжигание сухой травы запрещено и опасно, так как угрожает имуществу, здоровью и жизни людей, а также наносит значительный ущерб природе. Жителей призывают приводить территории в порядок без поджигания прошлогодней травы, а в случае возгорания звонить по номеру 112.

Кроме того, в 4:02 поступил вызов в Стайцеле Лимбажского края, где в одноэтажном жилом доме загорелось пластиковое ведро с золой и пол на площади 1 кв. м. До прибытия спасателей из дома был эвакуирован один человек, который пострадал и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи. Работы на месте происшествия были завершены в 5:40.

В 4:36 поступил вызов в Попесскую волость Вентспилсского края на пожар одноэтажного жилого дома площадью 120 кв. м. До прибытия пожарных из дома эвакуировались три человека, двое из них пострадали и были переданы медикам. Пожар ликвидирован в 7:54.

Всего за прошедшие сутки ГПСС получила 93 вызова: 66 - на тушение пожаров (из них 53 - пожары сухой травы и два - лесные), 11 - на спасательные работы, еще 16 вызовов оказались ложными.

#эвакуация #медики #безопасность #спасатели #ГПСС
