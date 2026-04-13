На нашем, кризисном, правовом поле повеяли свежие ветры. С 1 октября сего года Служба контроля неплатежеспособности перестанет являться отдельным подразделением и будет «интегрирована» в Министерство юстиции и Судебную администрацию, а отдельные ее функции и вовсе будут переданы частному сектору. Что это, зачем, и как повлияет на общество?

Впереди Европы всей

«Цель реформы — обеспечить баланс между осуществляемым государством надзором и саморегулированием отрасли, снизив административную нагрузку и оптимизируя функции и ресурсы. Она также предусматривает эффективность компетенций и обеспечение стабильного, долгосрочного надзора за системой неплатежеспособности», – провозглашает Минюст.

«В последние годы мы существенно укрепили профессию администраторов процесса неплатежеспособности и модернизировали систему надзора, сделав процесс неплатежеспособности честнее, прозрачнее и эффективнее», – заверила министр Инесе Либиня-Эгнере («Новое Единство»).

Между тем, масштабы поразившей страну эпидемии банкротства – поражают воображение.

По данным Электронной системы учета неплатежеспособности (EMUS), в Латвии на начало сего года происходило 33 593 процесса неплатежеспособности, 2252 процесса правовой защиты. В связи с этим системой было зарегистрировано — 868 529 документов! Но вот сотрудники Службы контроля неплатежеспособности до сих пор только радовались: «Латвия сумела создать цифровую систему неплатежеспособности, которая на уровне Европы признана примером хорошей практики и обмена опытом».

Итак, с осени Министерство юстиции возьмет на себя функции, связанные с должностной деятельностью администраторов, контроль за администраторами и надзирающими за правозащитным процессом лицами, в том числе и за рассмотрением жалоб.

Учитывая уже высоко развитые компетенции Судебной администрации по администрированию финансовых средств и поддержанию информационных систем, с 1 октября этот орган будет управлять гарантийным фондом требований работников – и рассматривать требования работников о выплатах из него, обеспечивать выплату депозитов процесса неплатежеспособности, а также полностью содержать и развивать электронную систему учета неплатежеспособности.

В свою очередь, укрепляя отраслевую саморегуляцию, общество «Латвийская ассоциация администраторов процесса неплатежеспособности» организует экзамен администратора и квалификационный экзамен; получит право возбуждать дисциплинарные дела в связи с нарушениями профессиональной этики.

Добро пожаловаться

Закон о защите работников в случае неплатежеспособности работодателя в настоящее время предусматривает, что администрированием средств гарантийного фонда требований работников и функции, связанные с обеспечением удовлетворения требований работников, выполняются Службой контроля неплатежеспособности. В соответствии с решением Кабинета министров Служба контроля неплатежеспособности реформируется и все ее функции и задачи в дальнейшем осуществляют Министерство юстиции и Судебная администрация.

Между тем, ранее Служба контроля неплатежеспособности уточняла: «Процесс несостоятельности юридического лица является совокупностью мероприятий правового характера, в рамках которой из имущества должника покрываются требования кредиторов для содействия выполнению обязательств должника. Процесс неплатежеспособности юридического лица не является механизмом взыскания долгов, и его начало не означает, что кредитор вернет всю сумму долга».

В Латвии, всего, наличествует 131 представитель героической профессии администраторов неплатежеспособности — но рядом с некоторыми, увы, на экране компьютерной страницы можно увидеть знак типа «кирпич»: «Ограничена деятельность...»

Список администраторов доступен на домашней странице Службы контроля неплатежеспособности. Все они считаются государственными должностными лицами, несмотря на то, что трудятся как практикующие адвокаты или лица, ведущие хозяйственную деятельность. Поэтому на сайте Службы государственных доходов можно выяснить, что, например, 10 лет назад администратор Марис Спрудс располагал на трех банковских счетах суммой в 502 239,34 EUR, владел землей, квартирой и постройкой в Риге, а также обладал 2 автомобилями Bentley.

Вдобавок к своим многочисленным профессиональным должностям, он также вел общественную работу в той самой Латвийской ассоциации сертифицированных администраторов неплатежеспособности — как участник комиссии по совершенствованию Закона о неплатежеспособности и Комиссии по сотрудничеству и коммуникации. Но с 2017 года, увы, стал фигурантом одного из самых длительных в Латвии уголовных процессов. По ходу, сам выиграл у родного государства в Европейском суде по правам человека — за 8 месяцев, проведенных в тюрьме.

Куда податься

Но вернемся к ситуации, когда работодатель объявлен неплатежеспособным. Здесь государство выплачивает задолженность из средств Гарантийного фонда. Из него покрывается: зарплата за последние 3 месяца (в течение 12 месяцев до банкротства), возмещение отпуска, пособия по увольнению. Необходимо подать заявление администратору неплатежеспособности. Это нужно подать вовремя, иначе можно потерять право на выплату.

Если же вы кредитор (поставщик, партнер) – взыскание долгов с неплатежеспособного предприятия проходит в рамках процесса банкротства. Здесь нужно подать кредиторскую претензию администратору неплатежеспособности с подтверждающими документами (договоры, счета-фактуры). Требования удовлетворяются в порядке очереди. Кредиторы без обеспечения часто получают лишь часть долга – ну, или не получают ничего, если у фирмы нет активов...