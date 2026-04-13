В Риге в понедельник протестный автопробег водителей такси против политики, реализуемой платформой «Bolt», прошёл без инцидентов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

По оценке полиции, в мероприятии приняли участие около 220 водителей.

Ранее сообщалось, что в этот день несколько сотен водителей такси отправились в протестный автопробег против политики «Bolt».

Акции протеста водителей такси в понедельник также прошли в Даугавпилсе и Елгаве.

В организациях отмечают, что протест проводится из-за того, что правительство не выполнило выдвинутый отраслью ультиматум и не предприняло реальных шагов по ограничению монопольного положения платформы «Bolt».

Цель протеста — выступить против использования монопольного положения одной платформы.

Организации отрасли выступают за честную и предсказуемую сферу таксомоторных перевозок, которая способствовала бы здоровой конкуренции и приходу новых участников на рынок, а не уничтожала существующих местных предпринимателей. Представители отрасли утверждают, что их приоритетом являются и интересы потребителей — стоимость поездки должна быть прозрачной и обоснованной, не допуская ситуаций, когда из-за произвольно применяемых коэффициентов «Bolt» один и тот же маршрут необоснованно стоит и 10, и 20 евро. Организации требуют прекратить манипуляции ценами, которые искажают рынок и вводят жителей в заблуждение.

Организаторы также обращают внимание, что обещания Министерства сообщения ограничить влияние «Bolt» и установить потолок комиссии на уровне 15% остались на бумаге, несмотря на предупреждения отрасли, которая ещё четыре года назад предлагала ввести единый тариф, чтобы потребителю всегда было понятно, сколько стоит поездка.

Организаторы подчёркивают, что предоставленная правительством льгота по акцизному налогу не дала результата — цены на топливо выросли, а плана спасения отрасли по-прежнему нет.

Организации отмечают, что текущая ситуация в сфере пассажирских перевозок создаёт серьёзные рыночные искажения, поскольку цифровые платформы могут самостоятельно устанавливать цены и одновременно вести учёт без эффективного внешнего контроля, создавая непрозрачность и риски манипуляций данными. В то же время модель демпинговых цен, не основанная на принципах отрасли, угрожает честной конкуренции и устойчивости сектора, вытесняя местные предприятия.

Акцию протеста организовали Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок (TPNDDO), Организация работодателей отрасли легковых такси Латвии (LVTNDDO), Ассоциация развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков (LPKAA) и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта (LAKRS).