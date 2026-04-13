Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как прошел протестный автопробег водителей такси - полиция подвела итоги 2 4121

Наша Латвия
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как прошел протестный автопробег водителей такси - полиция подвела итоги
ФОТО: LETA

В Риге в понедельник протестный автопробег водителей такси против политики, реализуемой платформой «Bolt», прошёл без инцидентов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

По оценке полиции, в мероприятии приняли участие около 220 водителей.

Ранее сообщалось, что в этот день несколько сотен водителей такси отправились в протестный автопробег против политики «Bolt».

LET_24908225.jpg

Акции протеста водителей такси в понедельник также прошли в Даугавпилсе и Елгаве.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: «Мы не рабы»: в Риге протестуют сотни таксистов (фото)

В организациях отмечают, что протест проводится из-за того, что правительство не выполнило выдвинутый отраслью ультиматум и не предприняло реальных шагов по ограничению монопольного положения платформы «Bolt».

Цель протеста — выступить против использования монопольного положения одной платформы.

LET_24908265.jpg

Организации отрасли выступают за честную и предсказуемую сферу таксомоторных перевозок, которая способствовала бы здоровой конкуренции и приходу новых участников на рынок, а не уничтожала существующих местных предпринимателей. Представители отрасли утверждают, что их приоритетом являются и интересы потребителей — стоимость поездки должна быть прозрачной и обоснованной, не допуская ситуаций, когда из-за произвольно применяемых коэффициентов «Bolt» один и тот же маршрут необоснованно стоит и 10, и 20 евро. Организации требуют прекратить манипуляции ценами, которые искажают рынок и вводят жителей в заблуждение.

Организаторы также обращают внимание, что обещания Министерства сообщения ограничить влияние «Bolt» и установить потолок комиссии на уровне 15% остались на бумаге, несмотря на предупреждения отрасли, которая ещё четыре года назад предлагала ввести единый тариф, чтобы потребителю всегда было понятно, сколько стоит поездка.

LET_24908344.jpg

Организаторы подчёркивают, что предоставленная правительством льгота по акцизному налогу не дала результата — цены на топливо выросли, а плана спасения отрасли по-прежнему нет.

Организации отмечают, что текущая ситуация в сфере пассажирских перевозок создаёт серьёзные рыночные искажения, поскольку цифровые платформы могут самостоятельно устанавливать цены и одновременно вести учёт без эффективного внешнего контроля, создавая непрозрачность и риски манипуляций данными. В то же время модель демпинговых цен, не основанная на принципах отрасли, угрожает честной конкуренции и устойчивости сектора, вытесняя местные предприятия.

Акцию протеста организовали Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок (TPNDDO), Организация работодателей отрасли легковых такси Латвии (LVTNDDO), Ассоциация развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков (LPKAA) и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта (LAKRS).

×
Читайте нас также:
#полиция #цены #такси #рынок #конкуренция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
11
4
2
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео