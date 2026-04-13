Журнал Jauns un Privāts публикует жесткий материал тележурналистки Инесе Супе, которая много лет борется с онкозаболеванием.

Услуги хосписа в нашей стране доступны, однако уже прозвучали опасения, что правительство решило и финансирование сократить, и внести изменения в модель оплаты медицинских услуг, от чего, скорее всего, пострадают тяжелобольные пациенты и их семьи. Пока что в Латвии существует оплаченная услуга 180-дневного хосписа.

Данным термином обозначен паллиативный уход на дому, что очень облегчает повседневную жизнь как самого больного, так и окружающих. Те, кто с этой ситуацией не сталкивался, даже не подозревают о важности хосписной поддержки.

И.Супе рассказывает, что пациенты онкологии умирают от жестокой боли. Получены жалобы от раковых больных на происходящее в медучреждениях – из-за невозможности заменить обезболивающие препараты на более действенные: «Чтобы медики в больницах могли заменить пациенту лекарства, нужно распоряжение доктора, но не всегда эти доктора находятся на месте, у них есть, например, отпуска».

«Каждый человек, который работал, посвятил свою энергию будущему государства, платил налоги, создал и воспитывал детей гражданами Латвии, заслуживает уважительного отношения», – поделилась мнением Инесе.

Ее сестра умерла и от боли, и от голода, так как, как позже выяснилось, у женщины зарос пищевод – но не было врача, который бы это констатировал. «Моя сестра в паллиативном отделении больницы, умирая, прокусила себе нижнюю губу от боли…», – пишет И.Супе.

«Мобильный паллиативный уход выполняет все те функции, которые до сих и сейчас выполняла неотложная медицинская помощь. То есть находящиеся на смертном одре зачастую проводят конец жизни дома, и их уход лежит на плечах близких. Близкие не могут больше полноценно работать, платить государству налоги».

Как сообщал bb.lv, президент Латвии Эдгар Ринкевич намерен на концептуальном уровне обсудить с ответственными должностными лицами вопрос о необходимости финансирования лекарств для онкологических пациентов.