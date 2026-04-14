Правительство во вторник разрешило Государственному агентству обеспечения передать Украине 42 автомобиля, конфискованных у нетрезвых водителей и в рамках других уголовных дел, пишет ЛЕТА.

Транспортные средства предназначены для подразделений армии Министерства обороны Украины, частей Национальной гвардии Украины, Тульчинской военной администрации Винницкой области, военной администрации Прилукского района Черниговской области, военной администрации Нововоронцовки Херсонской области, Малиновской военной администрации Харьковской области, военной администрации Изюмского района Харьковской области, военной администрации Краматорска Донецкой области, Харьковской клинической многопрофильной железнодорожной больницы и городской больницы Сосновки.

С начала войны, развязанной Россией против Украины, Латвия регулярно передаёт Украине автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей и в рамках других уголовных дел.