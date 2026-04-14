В одном из девятиэтажных домов в Иманте жильцы стали свидетелями того, как во время сильных порывов ветра обрушилась часть балкона, и его обломки упали прямо на цветочную клумбу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Балкон относится к тем частям многоквартирного дома, которые классифицируются как общая собственность, уточняет ТВ3. Теперь жителям необходимо договориться о ремонте, чтобы подобная ситуация не повторилась, однако не все готовы платить за часть имущества, которая фактически им не принадлежит.

Синяя бетонная стена балкона квартиры на четвёртом этаже обрушилась ранним утром, когда на улице бушевал сильный ветер. К счастью, в тот момент поблизости не было людей — был разбит лишь один оконный стеклопакет в квартире на третьем этаже, а часть жителей дома испугалась, услышав громкий шум.

"Мой сын сказал, что было ужасно. Казалось, что начинается война", — рассказала жительница дома.

Местные жители говорят, что в квартире, балкон которой разрушил ветер, сейчас никто не проживает. Некоторые опрошенные уверены в прочности своих балконов, тогда как другие испытывают тревогу, считая, что при более сильном ветре ситуация может повториться:

"У меня два балкона — на один мне страшно выходить, а на другой я выхожу, сушу бельё. Безопасности нет. Цветы больше выращивать не буду. Ни у кого нет гарантий".

Место, куда упали бетонные обломки, сейчас огорожено, и какое-то время люди не смогут ухаживать за клумбами или гулять с домашними животными. Происшествие заставило жителей задуматься о собственной безопасности рядом с домом.

"Теперь надо думать, безопасно ли оставлять машину. С другой стороны дома женщины только цветы пропалывают", — говорит Эдгар.

Визуальный осмотр остальных балконов показывает, что они находятся не в лучшем состоянии. Жители уже смирились с тем, что, вероятно, в ближайшее время может обрушиться ещё один балкон. Чтобы провести ремонт, необходимо согласие всех жильцов девятиэтажного дома и вложение личных средств.

Однако те, у кого в квартирах нет балкона, скорее всего, не захотят участвовать и платить за ремонт: "Огромные деньги, не знаю сколько — около 70 тысяч, наверное. Договориться в девятиэтажке практически невозможно".

Управляющая компания «Rīgas namu pārvaldnieks», обслуживающая дом по адресу Курземес проспект 124, пояснила, что необходимость ремонта балконов была выявлена уже ранее. Однако, поскольку балконы являются общей собственностью, жители сначала решили направить средства накопительного фонда на другие ремонтные работы. В настоящее время управляющая компания помогла устранить повреждения, и будет принято решение о дальнейших работах, включая восстановление балконов.