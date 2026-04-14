Важное нововведение для пользователей официальных электронных адресов e-adrese

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2026
С сегодняшнего дня изменится адрес электронной почты, с которого пользователи официальных электронных адресов e-adrese будут получать автоматически сгенерированные уведомления о новых сообщениях, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (VDAA / ГАЦР).

В дальнейшем уведомления будут отправляться с адреса "[email protected]". Ранее они рассылались с электронной почты "[email protected]". Уведомления генерируются системой, и ответить на них невозможно.

Как пояснили в ГАЦР, изменения вводятся для использования в цифровой коммуникации привычной практики "noreply", широко применяемой особенно там, где большая часть сообщений создаётся автоматически. Такой адрес указывает на то, что на него не следует отвечать и отправлять документы.

Электронная почта "[email protected]" не предназначена для приёма сообщений. Если на неё отправить ответ, он не будет доставлен, и пользователь получит уведомление об ошибке от своей почтовой системы, в котором указано, что данный адрес не отслеживается и отправленные на него сообщения останутся без ответа.

В ГАЦР призывают для связи использовать раздел "E-adrese" на портале "Latvija.gov.lv", адресуя сообщения соответствующему учреждению.

Если пользователь в своём профиле на портале "Latvija.gov.lv" указал и подтвердил адрес электронной почты и отметил, что хочет получать уведомления о новых сообщениях в e-adrese, то на этот адрес автоматически будет отправляться уведомление каждый раз при поступлении нового сообщения.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
