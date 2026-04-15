Эксперт привел мрачную статистику последнего зимнего месяца.
Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис в социальных сетях поделился последними статистическими данными в сфере демографии. Это ужасно!
Так эксперт обращает внимание на то, что в феврале в Латвии родились 810 человек, а умерли 2395 человек, то есть в среднем 85,5 за день или в 3 раза больше, чем родились.
Таким образом, как подсчитал Я. Херманис, естественная убыль населения в день составляет 56,6 человек или - 2,36 в час!
Такими темпами, Латвия в какой-то момент может превратиться в безлюдную пустыню.
Šī gada februārī Latvijā:— Jānis Hermanis (@J_Hermanis) April 15, 2026
* piedzima 810 (vidēji 28,9 dienā)
* nomira 2395 (vidēji 85,5 dienā) jeb 3 reizes vairāk nekā piedzima.
* iedzīvotāju skaita dabiskais samazinājums: ➖56,6 cilvēki dienā jeb ➖2,36 cilvēki stundā 🕐
(@CSP_Latvija dati)
