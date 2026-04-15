Каждый час Латвия уменьшается на 2 человека: в стране умирают в 3 раза чаще, чем рождаются - эксперт

Дата публикации: 15.04.2026
Эксперт привел мрачную статистику последнего зимнего месяца.

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис в социальных сетях поделился последними статистическими данными в сфере демографии. Это ужасно!

Так эксперт обращает внимание на то, что в феврале в Латвии родились 810 человек, а умерли 2395 человек, то есть в среднем 85,5 за день или в 3 раза больше, чем родились.

Таким образом, как подсчитал Я. Херманис, естественная убыль населения в день составляет 56,6 человек или - 2,36 в час!

Такими темпами, Латвия в какой-то момент может превратиться в безлюдную пустыню.

#рождаемость #Латвия #демография #смертность #соцсети #население #статистика
Автор - Абик Элкин
