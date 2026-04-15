Рождаемость падает, смертность растёт: тревожные цифры начала года

Наша Латвия
Дата публикации: 15.04.2026
BB.LV
В Латвии в первые два месяца этого года зарегистрирован 1761 новорожденный, что на 0,6%, или на десять меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные, пишет ЛЕТА.

В том числе в первые два месяца 2026 года среди зарегистрированных новорожденных 875 были мальчики, что на 4,9%, или на 45 меньше, чем годом ранее, а 886 — девочки, что на 4,1%, или на 35 больше.

В феврале в Латвии зарегистрировано 810 новорожденных, что на 9%, или на 80 меньше, чем в том же месяце 2025 года, в том числе 407 мальчиков и 403 девочки.

В первые два месяца этого года в Латвии зарегистрировано 4957 умерших, что на 9,2%, или на 419 больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 4538 умерших.

Таким образом, в первые два месяца этого года число умерших превысило число родившихся на 3196, тогда как годом ранее — на 2767.

В первые два месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 742 брака, что на 20,5%, или на 191 брак меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По состоянию на 1 марта этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1,818 миллиона человек.

#рождаемость #Латвия #демография #смертность #тенденции #население #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
