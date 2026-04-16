Все это можно было устранить: 498,5 смерти на 100 000 населения — таков уровень смертности в ЛР, из коих 189,5 произошло от излечимых болезней, а 309 — от предотвращаемых.

По этому показателю наша страна занимает 1 место в ЕС, за ней идут Венгрия и Румыния.

С другой стороны, наиболее благополучными выглядят Кипр, Люксембург и Италия.

Экономист Банка Латвии Олег Красноперов в Diena комментирует: «В Латвии большая часть общества страдает от слабого здоровья и преждевременной смертности. Это имеет существенное негативное воздействие на экономику государства — более низкое число жителей, низкая занятость, а также низкая производительность труда, доходы и удовлетворенность жизнью».

Министерство здоровья, со своей стороны, обещает «многие стратегические планы в области профилактики и ухода за здоровьем». Они касаются кардиологии, онкологии, здоровья и матери и ребенка, профилактики ожирения. «Дополнительно в этом году оценивается достигнутое в организации ухода за психическим здоровьем и уменьшении распространения употребления алкогольных напитков и наркотиков».

Эксперты также отмечают, что именно проблемы со здоровьем являются причиной относительно малой занятости латвийских мужчин зрелого, трудоспособного возраста, которая уступает среднему уровню Евросоюза. К тому же, по подсчетам Банка Латвии, люди с хроническими заболеваниями получают примерно на 8% меньше здоровых коллег. «Плохое здоровье уменьшает ожидаемую продолжительность занятости и таким образом также отдачу образования».