Рост расходов ощущают сотрудники, особенно увеличение цен на топливо - оно влияет на врачей и других специалистов, которые ездят на работу на большие расстояния в разные регионы. В больницах отмечают: если текущие тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги.

В Видземской больнице указывают, что один из аспектов, где рост цен ощущается сильнее всего, - это топливо. Многие врачи ездят на работу из Риги и других регионов. Из-за нехватки персонала больница компенсирует расходы на топливо некоторым сотрудникам - в среднем ежемесячно их получают 30-40 работников.

"В среднем мы платим 3-4 тыс. евро в месяц [за всех], так как есть и другие сотрудники, не являющиеся медперсоналом, но крайне нам необходимые - они тоже ездят по 70-80 км. И они также уже испытывают определенные трудности", - рассказал председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс.

В больнице прогнозируют, что в будущем эти расходы продолжат расти. Также ожидается подорожание при закупках медикаментов и медицинских товаров. Контракты обычно заключаются на пару лет.

"Готовя новые закупки, мы видим, что поставщики сигнализируют о возможном подорожании на 5-10%. Та тенденция, которую мы в среднем запланировали в бюджете именно для медицинских товаров и медикаментов, составляет примерно 5-6% роста по сравнению с прошлым годом. Если мы как больница в год тратим почти 2 млн евро на медикаменты, то можно подсчитать, что это несколько сотен тысяч евро дополнительных расходов в год. Потому что без медицинских товаров и медикаментов лечебный процесс невозможен", - рассказал Мусковс.

В Цесисской клинике также отметили, что примерно 100 сотрудников ежедневно добираются на работу на личном транспорте и расходы на топливо становятся все более существенным бременем. В отдельных позициях уже есть признаки роста цен на медикаменты - на несколько десятков центов за позицию, однако пока это не носит массового характера.