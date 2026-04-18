Начнем с плохого известия. В апреле эксперты этой организации обнаружили несколько весьма популярных, но негодных для употребления продуктов.

В частности, речь идет, о свином карбонаде Well done (в кусочках), в нем нашли сальмонеллу (Salmonella Typhimurium), об испанском хеке, в который просочились паразиты Anisakis sp., а также об египетских апельсинах Navel - в них подкачали пестициды.

Хорошая же новость заключается в том, что у названных продуктов уже истек срок годности, и они больше не могут находиться в продаже. Вероятно, эксперты Продовольственно-ветеринарной службы Латвии проводили лабораторные исследования так быстро, как могли? Или, как часто принято на государственной службе, - они не торопились?