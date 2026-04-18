А вы покупали в апреле свиной карбонад, испанский хек и апельсины в супермаркетах Латвии? Тогда вы - в зоне риска

Наша Латвия
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: А вы покупали в апреле свиной карбонад, испанский хек и апельсины в супермаркетах Латвии? Тогда вы - в зоне риска

У Продовольственно-ветеринарной службы Латвии две новости: хорошая и плохая.

Начнем с плохого известия. В апреле эксперты этой организации обнаружили несколько весьма популярных, но негодных для употребления продуктов.

В частности, речь идет, о свином карбонаде Well done (в кусочках), в нем нашли сальмонеллу (Salmonella Typhimurium), об испанском хеке, в который просочились паразиты Anisakis sp., а также об египетских апельсинах Navel - в них подкачали пестициды.

Хорошая же новость заключается в том, что у названных продуктов уже истек срок годности, и они больше не могут находиться в продаже. Вероятно, эксперты Продовольственно-ветеринарной службы Латвии проводили лабораторные исследования так быстро, как могли? Или, как часто принято на государственной службе, - они не торопились?

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
