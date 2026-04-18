Всего 26 детей было усыновлено в Риге в прошлом году, рассказал депутатам Социального комитета руководитель Сиротского суда Айвар Красноголов. Столичная структура под таким невеселым названием работает ритмично – в среднем по 10 рассмотренных дел в день!

Ненужный ребенок

Несколько лет назад на уровне Сейма был принят запрет на адопцию из-за рубежа. Но смогли ли латвийцы заместить иностранных усыновителей?

Тенденция снижения к уходу за оставшимися без присмотра детьми – увы, серьезная. За 5 лет число опекунов уменьшилось на 30%! «Слабее стали связи между родственниками, наступила отчужденность», – заявил А.Красноголов, добавив, что сиротский суд призван решать конфликты в семьях, а в последнее время ясно обозначилась «высокая социальная напряженность».

Все чаще дети доставляются в кризисные центры – вместо того, чтобы их проблемами занимались, например, бабушки или тети.

– Мы ежедневно сталкиваемся с многими случаями, когда подростки хотят покинуть дом. Есть случаи самоповреждений, – сообщают из Детской клинической больницы.

В практике Сиротского суда бывают и вовсе вопиющие случаи – среди ночи найден пищащий сверток. Мать бросила свое, беспомощное, дитя – в столице государства-участника ЕС и НАТО…

Свой и адаптированный

Оппозиция напомнила, что у многих адоптированных детей есть психологические травмы, им необходимо проходить терапию: «Они хотят настоящей семьи, которой не могут получить».

В этом смысле было бы логично уравнять приемных родителей – и предоставить им право на оплачиваемый отпуск. «Один адаптированный ребенок может быть сложней одного своего». Впрочем, решить это должен Сейм.

– Вы циничны в своих высказываниях, – выступила вдруг депутат Линда Озола («Новое Единство»). Премьерская партия поставила себе в заслугу поднятие зарплаты сотрудников сиротских судов.

Председатель Социального комитета Инесе Андерсоне (тоже «Новое Единство») объявила, что муниципальные власти будут вести широкую кампанию коммуникации, хотя это «проблема не только Риги, но государственная».

Торопиться не надо?

Директор Департамента благосостояния Рижской Думы Инара Кондрате предложила поистине революционный подход – чтобы каждая приемная семья получала муниципальное пособие в 75% от установленной в государстве минимальной зарплаты, т.е. 585 евро в месяц.

Вдобавок к назначенной из госбюджета поддержке в 390 евро до 6-летнего возраста и 468 евро до 17-летнего возраста, это будет уже солидная сумма.

Кроме того, раз в год, приемные дети получат от самоуправления пособие на покупку одежды и «мягкого инвентаря» в размере 200 евро до 7 лет и 250 евро – до 18 лет. В целом городской бюджет готов потратиться на 2 835 660 евро.

Впрочем, это вызвало неудовольствие партии власти.

– Мы все дыры хотим заделать деньгами. Но нельзя красить потолок дорогой краской, если течет крыша, – сказал депутат Лаурис Эренпрейсс (Национальное объединение). Он считает, что Рижской Думе нужно вести длительную работу с детьми, результаты которой будут известны лет через десять.