Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чужих детей не бывает? За усыновление Рига готова заплатить 585 евро 4 1892

Наша Латвия
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чужих детей не бывает? За усыновление Рига готова заплатить 585 евро

Всего 26 детей было усыновлено в Риге в прошлом году, рассказал депутатам Социального комитета руководитель Сиротского суда Айвар Красноголов. Столичная структура под таким невеселым названием работает ритмично – в среднем по 10 рассмотренных дел в день!

Ненужный ребенок

Несколько лет назад на уровне Сейма был принят запрет на адопцию из-за рубежа. Но смогли ли латвийцы заместить иностранных усыновителей?

Тенденция снижения к уходу за оставшимися без присмотра детьми – увы, серьезная. За 5 лет число опекунов уменьшилось на 30%! «Слабее стали связи между родственниками, наступила отчужденность», – заявил А.Красноголов, добавив, что сиротский суд призван решать конфликты в семьях, а в последнее время ясно обозначилась «высокая социальная напряженность».

Все чаще дети доставляются в кризисные центры – вместо того, чтобы их проблемами занимались, например, бабушки или тети.

– Мы ежедневно сталкиваемся с многими случаями, когда подростки хотят покинуть дом. Есть случаи самоповреждений, – сообщают из Детской клинической больницы.

В практике Сиротского суда бывают и вовсе вопиющие случаи – среди ночи найден пищащий сверток. Мать бросила свое, беспомощное, дитя – в столице государства-участника ЕС и НАТО…

Свой и адаптированный

Оппозиция напомнила, что у многих адоптированных детей есть психологические травмы, им необходимо проходить терапию: «Они хотят настоящей семьи, которой не могут получить».

В этом смысле было бы логично уравнять приемных родителей – и предоставить им право на оплачиваемый отпуск. «Один адаптированный ребенок может быть сложней одного своего». Впрочем, решить это должен Сейм.

– Вы циничны в своих высказываниях, – выступила вдруг депутат Линда Озола («Новое Единство»). Премьерская партия поставила себе в заслугу поднятие зарплаты сотрудников сиротских судов.

Председатель Социального комитета Инесе Андерсоне (тоже «Новое Единство») объявила, что муниципальные власти будут вести широкую кампанию коммуникации, хотя это «проблема не только Риги, но государственная».

Торопиться не надо?

Директор Департамента благосостояния Рижской Думы Инара Кондрате предложила поистине революционный подход – чтобы каждая приемная семья получала муниципальное пособие в 75% от установленной в государстве минимальной зарплаты, т.е. 585 евро в месяц.

Вдобавок к назначенной из госбюджета поддержке в 390 евро до 6-летнего возраста и 468 евро до 17-летнего возраста, это будет уже солидная сумма.

Кроме того, раз в год, приемные дети получат от самоуправления пособие на покупку одежды и «мягкого инвентаря» в размере 200 евро до 7 лет и 250 евро – до 18 лет. В целом городской бюджет готов потратиться на 2 835 660 евро.

Впрочем, это вызвало неудовольствие партии власти.

– Мы все дыры хотим заделать деньгами. Но нельзя красить потолок дорогой краской, если течет крыша, – сказал депутат Лаурис Эренпрейсс (Национальное объединение). Он считает, что Рижской Думе нужно вести длительную работу с детьми, результаты которой будут известны лет через десять.

×
Читайте нас также:
#социальная помощь #депутаты #усыновление #семья #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
3
2
4
0
5

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео