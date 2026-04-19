В субботу в Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в семи из них пострадали 11 человек, сообщили в Государственной полиции.

Четыре аварии с одним пострадавшим произошли в Рижском регионе. В одной из этих аварий пострадал велосипедист, а в другой - водитель электросамоката.

В Курземе в аварии пострадали четыре человека, в Латгале - два человека, а в Видземе зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим.

В субботу восемь водителей были остановлены за вождение в нетрезвом виде, и в шести случаях возбуждены уголовные дела.

Оформлено 465 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 243 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение.