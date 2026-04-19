Соседский дуб загораживает солнце: разрешат ли его срубить законы Латвии? 5 2603

Наша Латвия
Дата публикации: 19.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соседский дуб загораживает солнце: разрешат ли его срубить законы Латвии?

«У меня есть дача в Адажском крае. Некоторое время назад соседи посадили на своём участке дуб рядом с нашим забором. Пока дуб был маленьким, вопросов не было. Теперь дерево выросло, и возникли две проблемы.

  1. На наш участок падает огромное количество листьев. Кто отвечает за сбор и утилизацию этих листьев?

  2. Участок стал затенённым, и поэтому, а также потому, что дуб забирает все соки из почвы, наши плодовые деревья погибают.

Существуют ли какие-то правила относительно того, на каком расстоянии от соседского забора можно сажать деревья, и могу ли я требовать, чтобы сосед либо убрал дерево, либо хотя бы убрал листья? Читатель bb.lv»

Янис Парумс, старший специалист по связям с общественностью Адажской краевой думы:

Только польза

– Поскольку за порядок на своем участке отвечает владелец, то и уборку листьев, даже соседского дерева, обязан убирать он сам.

Дуб в самом деле поглощает из почвы воду и минеральные вещества, однако вряд ли он при этом лишает питания и влаги растущие на соседнем участке плодовые деревья настолько, что они чахнут. Возможно, проблема в чем-то другом — в возрасте плодовых деревьев, в какой-то болезни.

Единственное, на что дуб может в какой-то степени влиять — это если на участке, на который он отбрасывает тень, растут солнцелюбивые растения. Но, с другой стороны, в затенении есть и выгода, поскольку летом дуб предотвращает так называемый «эффект теплового острова», поддерживая на соседнем участке оптимальный микроклимат. В условиях происходящих климатических изменений это важно. И, наконец, лиственные деревья, к числу которых относится и дуб, способствуют снижению загрязнения и, соответственно, улучшению качества воздуха.

Спросите арбориста

– На всех, проживающих в Адажском крае, распространяются Правила использования территории и застройки Адажского края, в которых оговорены условия содержания зеленых насаждений.

Также в Гражданском законе имеется статья, в соответствии с которой требованиями собственнику участка принадлежит та часть дерева, которая находится на его участке, даже если само дерево растет на соседнем.

Если крона соседского дерева все-таки создает проблемы, можно проконсультироваться с сертифицированным арбористом (специалистом по уходу за деревьями) — как произвести уменьшение/прорежение кроны дуба, не причинив вред самому дереву.

Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
