Апрель в Латвии оказался теплее нормы и с дефицитом осадков 0 201

Наша Латвия
Дата публикации: 22.04.2026
LETA
Изображение к статье: Апрель в Латвии оказался теплее нормы и с дефицитом осадков

Средняя температура воздуха во второй декаде апреля в Латвии достигла +6,9 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы, свидетельствуют данные, обобщенные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Самая низкая температура воздуха в сети наблюдений ЛЦСГМ составила -5,5 градуса 11 апреля в Мерсрагсе, а максимальные +17,9 градуса были зафиксированы 15 апреля на станции наблюдений в Елгаве.

Количество осадков в среднем по стране в середине месяца составило лишь 3,2 миллиметра, или 26% от нормы. Больше всего осадков - 21 миллиметр - выпало в Лиепае, а меньше всего дождей было в Добеле, Колке, Кулдиге, Скулте, Стенде, Вентспилсе и Вичаки, где количество осадков не достигло 0,1 миллиметра.

Индекс сухости и влажности был самым низким за месяц в Добельском крае, а за трехмесячный период - в Елгаве. Самый высокий показатель за месяц зафиксирован в Лиепае, а за три месяца - в Лудзенском крае. За последние три месяца на всей территории страны наблюдалась погода от умеренно сухой до экстремально сухой.

Средняя относительная влажность воздуха во второй декаде апреля составила 64% - от 57% в Риге до 73% в Павилосте. Порывы ветра не превысили 14 метров в секунду.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
