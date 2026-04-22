Ради бестолковых рижан в Риге переименовали еще одну улицу 2 4744

Дата публикации: 22.04.2026
Изображение к статье: Ради бестолковых рижан в Риге переименовали еще одну улицу

Запущенный в Риге пару лет назад процесс смены топонимов уже не остановить. Сегодня Рижская дума постановила, что впредь улица Приедкална будет называться улицей Андрея Приедкална.

Зачем это надо? Такое решение принято, поскольку улицу Приедкална, расположенную в Атгазене, часто путают с улицей Приедкалнес, находящейся в районе Букулты Видземского предместья, утверждают в столичной мэрии.

Название улицы Приедкална было присвоено в 1923 году в честь врача и общественного деятеля Андрея Приедкална.

По мнению самоуправления, изменение названия улицы позволит сократить количество случаев путаницы адресов.

Напомним, что с 2024 года в Риге запустили процесс смены уличных названий. Вот только некоторые из них:

  • ул. Маскавас (Maskavas) переименована и разделена на ул. Латгалес (Latgales) и ул. Ластадияс (Lastadijas),

  • ул. Пушкина стала ул. Карлиса Миленбаха (Kārļa Mīlenbaha),

  • ул. Гоголя – ул. Эмилии Беньямин (Emīlijas Benjamiņas),

  • ул. Тургенева – ул. Вильгельма Пурвитиса (Vilhelma Purvīša),

  • ул. Лермонтова – ул. Вилиса Плудониса (Viļa Plūdoņa),

  • ул. Ломоносова – ул. Валерии Сейле (Valērijas Seiles),

  • ул. Типографияс – ул. Аугуста Спариньша (Augusta Spariņa).

#Рига #история #Латвия #переименование улиц
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
