Запущенный в Риге пару лет назад процесс смены топонимов уже не остановить. Сегодня Рижская дума постановила, что впредь улица Приедкална будет называться улицей Андрея Приедкална.

Зачем это надо? Такое решение принято, поскольку улицу Приедкална, расположенную в Атгазене, часто путают с улицей Приедкалнес, находящейся в районе Букулты Видземского предместья, утверждают в столичной мэрии.

Название улицы Приедкална было присвоено в 1923 году в честь врача и общественного деятеля Андрея Приедкална.

По мнению самоуправления, изменение названия улицы позволит сократить количество случаев путаницы адресов.

Напомним, что с 2024 года в Риге запустили процесс смены уличных названий. Вот только некоторые из них: