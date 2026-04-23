Дефицит амбулаторных услуг настолько велик, что решить его можно только финансированием — ассоциация

Дата публикации: 23.04.2026
ФОТО: Unsplash

Дефицит оплачиваемых государством амбулаторных услуг в Латвии настолько велик, что решить его можно только за счет дополнительного финансирования, заявил в интервью передаче TV3 "900 секунд" председатель правления Латвийской ассоциации больниц (ЛАБ) Артур Берзиньш, пишет ЛЕТА.

По его словам, уже семейный врач, пытаясь направить пациента на оплачиваемые государством амбулаторные обследования или к специалисту, понимает, что очередь ожидания будет настолько длинной, что единственной реальной возможностью вовремя получить эту услугу за счет бюджета станет обращение в приемное отделение больницы. Это означает, что создана ситуация, при которой больницы вынуждены расходовать доступное финансирование неправильно, отметил Берзиньш.

Представитель ассоциации больниц подчеркнул, что дефицит оплачиваемых государством амбулаторных услуг сохраняется очень большим из года в год, что означает, что проблема уже обострилась, а проблемы со здоровьем у пациентов накапливаются.

"Спрос настолько велик, тогда как услуги находятся в дефиците, и только за счет увеличения финансирования можно потушить этот пожар в амбулаторном секторе", — сказал Берзиньш.

Он добавил, что увеличение доступности амбулаторных услуг снизило бы нагрузку на приемные отделения больниц, а также сократило бы число пациентов с запущенными заболеваниями.

Берзиньш также вновь указал на проблему нехватки медицинского персонала, из-за которой отрасль вынуждена повышать зарплаты, а государственные учреждения уже не способны нанимать работников.

Глава ЛАБ считает, что Латвия приблизилась к границе, за которой следующим шагом станет классическая платная медицина.

