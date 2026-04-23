Какому расписанию Rīgas satiksme верить - тому что на остановке, или тому что в телефоне? 0 528

Дата публикации: 23.04.2026
Проблема несовпадения графиков общественного транспорта в Риге остается одной из самых обсуждаемых среди горожан. Это доставляет пассажирам массу неудобств, особенно если транспорт ходит редко. Rīgas satiksme объясняет, в чем проблема и что делать.

Ситуации, когда цифры на экране смартфона и на табличке остановки не совпадают, создают серьезные неудобства, особенно в выходные дни, когда интервалы движения транспорта увеличиваются или транспорт этого маршрута ходит редко. Читательница издания «МК Латвия» поделилась историей о том, как попытка довериться онлайн-расписанию обернулась сорока минутами ожидания на остановке в Золитуде.

«Автобус ушел 7 минут назад»

История рижанки типична для тех, кто пользуется транспортом нерегулярно. Получив смену в выходной день, женщина решила заранее спланировать маршрут из Золитуде в центр на автобусе № 53. «Расписания я не знала и решила свериться в интернете. Со спокойной душой прихожу на остановку, и выясняется, что автобус ушел семь минут назад! На остановке график был совсем другим. В воскресенье транспорт ходит редко, и мне пришлось ждать следующего рейса 40 минут», — сетует пассажирка.

Ответ Rīgas satiksme: виноваты «закладки» и сторонние сайты

Ситуацию для «МК Латвия» прокомментировала представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. По ее словам, проверка конкретного случая с 53-м автобусом не выявила внутренних системных ошибок. Информации на сайте предприятия полностью совпадает с тем, что размещено на остановках.

По мнению представителя предприятия, проблемы часто возникают тогда, когда пассажиры используют сторонние ресурсы или сохраняют старые ссылки, которые отображают неверные данные — годичной или даже пятилетней давности.

«Мы заметили, что пассажиры часто прикладывают к жалобам скриншоты с сайтов вроде 1188.lv или la.lv. Стоит обращать внимание на то, каким ресурсом вы пользуетесь», - говорит представитель Rīgas satiksme.

За многолетнюю практику Rīgas satiksme было всего пара случаев, когда расписание на официальном сайте действительно содержало ошибки.

Как не пропустить свой рейс?

Чтобы не стоять на остановке лишнее время, перевозчик рекомендует придерживаться простых правил:

Официальное расписание общественного транспорта Риги следует искать только на сайте rigassatiksme.lv.

Обращайте внимание на день недели и праздничные графики — время выхода транспорта на маршрут в эти дни существенно отличается.

Если вы видите явное несоответствие — обязательно звоните на информационный телефон Rīgas satiksme 20361862 и сообщайте об ошибке. Звонки по рабочим дням принимаются с 7.30 до 20.00, по выходным — с 09.00 до 17.00.

Редакция BB.LV
