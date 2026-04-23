В пятницу в Латвии ожидается более облачная погода, станет на несколько градусов теплее, чем в четверг, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ночью ветер стихнет, минимальная температура воздуха составит от -2 до +2 градусов, в Курземе и на побережье - до +5 градусов.

Днем скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +9…+13 градусов, местами на побережье температура не превысит +7…+8 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем - с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +2…+4 градусов, максимальная температура днем составит от +8 градусов на севере города до +12 градусов на юге.