Суд постановил, что матери, чья 11-месячная дочь при загадочных обстоятельствах умерла в Даугавпилсской больнице, полагается компенсация в размере более 120 000 евро. Во время перемещения по больнице ребенок был отключен от монитора жизненных показателей, медики не заметили ухудшения состояния, и жизнь младенца оборвалась.

Из материалов дела следует, что мать заметила — ее 11-месячная дочь, возможно, проглотила таблетки валерианы. Сразу была вызвана неотложная помощь, которая доставила ребенка в Даугавпилсскую региональную больницу, сообщают Новости ТВ3.

Ребенка сразу поместили в реанимацию, и спустя некоторое время было установлено, что ее состояние является средне стабильным и ее можно перевести в другое отделение. Для транспортировки девочку отключили от монитора, который отслеживал сердечную деятельность и дыхание, хотя правила предусматривают непрерывный контроль жизненных показателей во время перемещения.

Путь на пятый этаж занял около 20 минут. Все это время ребенок находился под присмотром помощника врача и медсестры, но без оборудования, которое могло бы предупредить об остановке сердца. Персонал полагал, что ребенок просто спит. По прибытии в детское отделение дежурная медсестра и врач увидели, что девочка не дышит. Врачи отделения установили, что ребенок умер во время транспортировки или непосредственно перед ней.

Обобщив доказательства в совокупности с заключениями экспертов, апелляционный суд установил, что ответственные медицинские лица допустили отключение пациента от монитора, а также во время транспортировки, когда было зафиксировано ухудшение состояния пациентки, своевременно не приняли меры для сохранения жизненных функций.

Инспекция здравоохранения после произошедшего провела проверку и пришла к выводу, что вины врачей в смерти ребенка нет, а также выдвинула версию, что ребенок умер от синдрома внезапной детской смерти. В прошлом году Административный районный суд в Резекне постановил обязать Инспекцию здравоохранения издать административный акт, чтобы из Фонда медицинского риска выплатить 123 000 евро в пользу матери. В среду следующая судебная инстанция также решила, что компенсация матери полагается.

"Решение является благоприятным для матери пациентки, размер компенсации с учетом расчетов суда нижестоящей инстанции составляет 129 000 евро. (TV3: А как насчет ответственности медицинского персонала, она тоже оценивалась?) Возможно, но это не входит в компетенцию административного суда, возможно, это должна оценивать сама больница", — сказала судья Административного апелляционного суда Лига Хазенфусе.

В Даугавпилсской больнице пояснили, что председатель правления заболела и отсутствует на работе, поэтому пока медицинское учреждение не может предоставить свои комментарии по этому делу и решению суда.