В четверг в Латвии северный, северо-западный ветер в порывах будет достигать 12–17 метров в секунду, самый ветреный день ожидается в Риге и Земгале, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют, что осадков не ожидается, небо будет преимущественно с небольшой облачностью.

Температура воздуха повысится до +6..+11 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, скорость ветра в порывах временами будет достигать 17 метров в секунду, температура воздуха составит +6..+8 градусов.

Погодные условия определяет западная периферия циклона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1004 гектопаскалей в Латгале до 1012 гектопаскалей в Курземе.