Жители Лудзенского и Резекненского краев получат оповещение об учениях

Наша Латвия
Дата публикации: 23.04.2026
LETA
Изображение к статье: Жители Лудзенского и Резекненского краев получат оповещение об учениях

В четверг жители Лудзенского и Резекненского краев во время учений получат оповещения по сотовой связи, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС).

В ходе учений НВС и Государственная пожарно-спасательная служба будут отрабатывать сотрудничество по обмену информацией в различных кризисных ситуациях.

В сообщениях сотовой связи появится следующий текст: "Национальные вооруженные силы и Государственная пожарно-спасательная служба информируют, что данное сообщение сотовой связи отправлено в рамках учений. После получения этого сообщения не требуется никаких дальнейших действий. Мы благодарим жителей за поддержку в укреплении обороны Латвии".

