Благоразумнее не выходить из дома - синоптики дали жуткий прогноз на выходные

Наша Латвия
Дата публикации: 24.04.2026
LETA
В воскресенье в Латвию придёт холодный воздух, который сохранится и на следующей неделе, при этом в воскресенье ожидается разрушительный ветер и осадки, предупреждают синоптики.

В субботу, в день Большой толоки, будет преимущественно облачно, и в течение дня во многих местах пройдёт дождь. Утром осадков будет немного, больше дождей ожидается во второй половине дня и вечером. Будет дуть южный, юго-западный ветер, который к вечеру сменится северо-западным; порывы достигнут 12–17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7..+13 градусов.

В ночь на воскресенье, главным образом на побережье, а днём уже по всей стране ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20–26 метров в секунду. Ожидаются дождь и снег, местами также град, однако, начиная с запада страны, облачность будет уменьшаться и выглянет солнце. В части Латвии сформируется временный снежный покров, температура воздуха в воскресенье не превысит +2..+8 градусов.

В понедельник погода станет более солнечной, но сохранятся порывы северного, северо-западного ветра до 20 метров в секунду, местами ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха будет ниже +10 градусов.

В середине следующей недели также сохранится холодная погода, временами ожидаются кратковременные дожди, снег и град. В начале мая прогнозируется постепенное повышение температуры, однако ночью местами столбик термометра всё ещё может опускаться ниже нуля.

Ожидается, что в воскресный шторм будут ломаться деревья, возможны повреждения крыш и другие разрушения. Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в Курземе, Земгале и на западе Видземе. В воскресенье в Латвии возможны самые масштабные повреждения от ветра со шторма 29 июля 2024 года, поэтому рекомендуется отменить все мероприятия на открытом воздухе и поездки. Движение может быть затруднено не только из-за падающих деревьев и их ветвей, но и из-за снега и метели.

#климат #погода #ветер #Латвия #снег #безопасность #прогноз #дождь #шторм
