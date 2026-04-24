Компания CBL Asset Management рассчитала, какую пенсию будут получать нынешние сорокалетние. По расчётам банка, при получении средней зарплаты в Латвии прогнозируемая пенсия из 1-го и 2-го уровней может составить немного более 1500 евро. Но это не точно.

Сколько стоит откладывать накоплений на пенсию? Расчёты показывают, что даже разница в 10 лет может потребовать на несколько сотен евро больше ежемесячных взносов. Тем не менее почти половина — 51% жителей Латвии — по-прежнему не делает накоплений в 3-м пенсионном уровне, в том числе люди с высокими доходами, свидетельствуют данные опроса.

Отсутствие накоплений в 3-м пенсионном уровне характерно не только для групп с низкими доходами. Наиболее выраженно это наблюдается среди жителей с доходами до 550 евро, где не копят 68%, показывают данные опроса. Однако и в более высоком доходном сегменте ситуация не намного лучше — более трети, или 35% жителей с доходами свыше 2000 евро, всё ещё не формируют накопления.

Опрос также показал, что чаще всего накопления начинают формировать в возрасте от 25 до 34 лет. Кроме того, наблюдается, что активность накоплений растёт вместе с уровнем доходов.

Откладывание накоплений может стоить тысяч в будущем

Как подчёркивает финансист Карлис Пургайлис, решающее значение имеет не только начать копить, но и делать это вовремя. «Как выбор плана риска, соответствующего возрасту, так и время начала накоплений являются критически важными факторами. Именно время — один из самых значимых: даже разница в 10 лет может привести к очень существенным различиям в результате».

Эксперт указывает, что, например, для 40-летнего жителя со средней зарплатой в Латвии — примерно 1850 евро до налогов — прогнозируемая пенсия из 1-го и 2-го уровней может составить немного более 1500 евро. Однако следует учитывать, что через 25 лет эта сумма составит лишь около 50% от последней зарплаты при условии умеренного роста заработной платы.

«Чтобы существенно приблизиться к уровню доходов во время работы и достичь, например, пенсии в 2500 евро, потребуются дополнительные взносы в 3-й пенсионный уровень не менее 430 евро в месяц, что обеспечит ещё примерно 940 евро к пенсии. Это ясно показывает, что при начале накоплений только в 40 лет необходимые взносы уже составляют значительную часть от брутто-зарплаты», — поясняет К. Пургайлис.

Если начать только в 50 лет

Ситуация становится ещё более сложной, если накопления начинают формироваться позже. Например, для 50-летнего жителя со средней зарплатой прогнозируемая пенсия из 1-го и 2-го уровней составит менее 1200 евро.

«Чтобы достичь пенсии в 1500 евро, необходимо откладывать около 350 евро в месяц, а для уровня пенсии в 2000 евро — уже примерно 900 евро в месяц. И это почти половина от брутто-зарплаты. Это ясно показывает: чем раньше начинаешь копить, тем меньшая ежемесячная сумма необходима», — подчёркивает эксперт.

Расчёты являются иллюстративными, и ситуация каждого жителя может существенно отличаться в зависимости от трудового стажа, уровня доходов, а также результатов инвестиций и выбранного уровня риска.