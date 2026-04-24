Забыть оплатить какой-то счёт может каждый, но опубликованная Кристапом история о забытом счёте за платную парковку его жены принимает совершенно неожиданный оборот — вплоть до темы финансирования политических партий.

Мужчина пишет:

«Может, у кого-то есть опыт и советы. Ситуация — родственники жены припарковались на стоянке “Rimi” в квартале Алояс, которую обслуживает Park Expert. Видимо, в январе забыли зарегистрировать номер автомобиля, потому что сейчас пришло письмо от Julianus Inkasso Latvija. Этот факт даже не будем оспаривать — допустим, забыли.

Но ни в какой момент не было получено письмо от самого “Park Expert” (это не первый раз — ранее получали письмо и платили штраф им, и вроде всё было в порядке). “Park Expert” говорит, что в начале марта отправили письмо, и если его не получили — это не их ответственность, и они не обязаны отправлять заказные письма. Центр защиты прав потребителей (PTAC) говорит писать претензию в “Julianus Inkasso Latvija”.

“Julianus Inkasso Latvija” утверждает, что если письмо о взыскании от них получено, а от “Park Expert” — нет, то нужно обращаться с претензией в “Latvijas Pasts”, так как у них есть доказательства отправки письма.

Обязанность отправлять заказные письма есть только у государственных учреждений, а частные компании их не отправляют (действительно ли так…? Риторический вопрос). На вопрос о рекомендации PTAC — повторили, что у них есть доказательства отправки. Почта говорит, что ничего не может гарантировать, если письмо не заказное (что кажется логичным).

Сумма небольшая — 35 евро штраф и 15 евро за взыскание. В принципе можно было бы заплатить и забыть, если бы речь шла только о желании “нажиться” на комиссии в 15 евро. Но запись о взыскании у человека с безупречной кредитной историей может когда-нибудь создать проблемы. Как в этой ситуации поступить разумнее?» — спрашивает Кристапс.

В комментариях быстро становится ясно, что это не единичный случай. Многие пользователи делятся похожим опытом, указывая, что уведомление о штрафе от оператора парковки часто вообще не приходит, а сразу следуют письма от коллекторов. Один из комментаторов даже назвал это «легальным рэкетом», подчеркнув, что тоже получил такое письмо без предварительного предупреждения.

Другие указывают на системные проблемы — неупорядоченное законодательство и слишком большую свободу для частных компаний. Поднимается вопрос, как частная фирма может иметь столь тесную связь с механизмами взыскания, а также почему не используются современные способы связи, такие как SMS или электронная почта, если у компаний есть контакты клиентов.

В обсуждении не обходится и без практических советов. Одни советуют оплатить только первоначальный штраф “Park Expert” и игнорировать коллекторов, другие — наоборот, рекомендуют урегулировать всё, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Ещё кто-то отмечает, что такие случаи обычно не влияют на кредитную историю, но полной уверенности в этом нет.

Некоторые комментаторы делятся конкретными случаями, когда штраф был оплачен, но коллекторы всё равно продолжали требовать дополнительные платежи. Другие утверждают, что игнорировали такие письма и никаких последствий не было, а третьи признаются, что в итоге заплатили всё «для спокойствия».

Отдельные пользователи призывают вообще избегать этих парковок, характеризуя “Park Expert” как проблемную компанию с негибким обслуживанием клиентов и неясными правилами. Упоминается также, что на регистрацию автомобиля иногда даётся очень короткое время, что увеличивает риск получить штраф.

В целом дискуссия выявляет более широкую проблему — недостаток коммуникации между поставщиками услуг и клиентами, а также неясную ответственность в случаях, когда официальные уведомления не доходят до адресата. Хотя юридически компании могут ссылаться на факт отправки, на практике это приводит к ситуациям, когда люди узнают о штрафе только тогда, когда он уже передан на взыскание. Такие случаи заставляют задуматься — достаточно ли текущая система защищает интересы потребителей и не нужны ли более чёткие правила, гарантирующие, что человек будет своевременно уведомлён о нарушении до передачи дела коллекторам.