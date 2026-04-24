Не запутаться: важная информация для латвийских онкобольных и их сопровождающих

Дата публикации: 24.04.2026
Переезд всех отделений Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы перед началом реконструкции здания планируется завершить к концу июня.

В больнице сообщили, что с начала этого года все онкохирургические отделения ЛОЦ переведены в отремонтированные помещения больницы"Gaiļezers".

Чтобы сделать этот переезд возможным, одновременно были переведены несколько лечебных отделений и в больнице "Gaiļezers".

По данным больницы, на данный момент переведено в общей сложности 14 отделений и клиник, и процесс переезда продлится до конца июня 2026 года. Чтобы начать строительные работы, пришлось освободить не только палаты ЛОЦ, но и второй этаж здания, где располагались медицинские и административные кабинеты.

Во время строительных работ в ЛОЦ продолжают работать несколько важных медицинских подразделений - поликлиника, отделение диагностической радиологии,клиническое отделение ядерной медицины, Центр трансплантации клеток и тканей человека, отделение амбулаторной терапии и другие.

Больница сообщает, что передача помещений второй очереди подрядчику запланирована на 30 июня, после того как все стационарные отделения ЛОЦ будут переведены в больницу "Gaiļezers".

Реконструкцию планируется начать во второй половине 2026 года, а завершить проект - в первой половине 2028 года. Ввод в эксплуатацию помещений будет осуществляться поэтапно: сначала будут завершены операционный блок и отделение интенсивной терапии, а затем остальные помещения больницы.

