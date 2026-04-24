Планируете выходные? Синоптики рассказали, что будет в эту субботу 0 497

Дата публикации: 24.04.2026
В субботу во многих регионах Латвии ожидается дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Утром местами ожидаются небольшие осадки, а во второй половине дня и вечером дождь пойдет в большинстве районов страны.

Будет в основном облачно. Во второй половине дня и вечером ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Сначала усилится южный, юго-западный ветер, который к вечеру станет северо-западным.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2...+2 градуса, на побережье +4 градуса. Днем потеплеет до +7...+13 градусов.

В Риге в субботу днем и вечером временами ожидается дождь, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, а днем поднимется до +12 градусов.

