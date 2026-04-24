Вечером в четверг в поисках ребёнка, пропавшего в Казданге, были задействованы около 70 местных жителей, сообщили агентству в Государственной полиции.

Семилетняя девочка пропала около 20:00 со двора в Казданге.

О её исчезновении правоохранительные органы сообщили СМИ около 22:30, а вскоре после 23:00 полиция объявила, что девочка найдена.

Это был первый случай в Латвии, когда в связи с пропажей ребёнка была задействована система сотового оповещения. Вскоре после обнаружения девочки также было разослано соответствующее уведомление.

В полиции отметили, что успешные поиски не были связаны с сотовым оповещением, поскольку жители уже до этого самостоятельно организовались и начали поиски.

Полиция подчёркивает, что во время поисков наблюдалась беспрецедентная самоорганизация и отзывчивость населения — всего участвовало до 70 человек. Государственная полиция выражает благодарность всем, кто принял участие.

Представитель Государственной полиции сообщил, что девочка была найдена в помещении. Как сообщает портал liepajniekiem.lv, её обнаружили в квартире соседнего дома, где она пряталась под кроватью. Девочку нашла хозяйка квартиры — бабушка её подруги — заметив на кровати чужую детскую шапку. При этом подруга девочки сидела на кровати и делала вид, что ничего не знает.

Мать пропавшей допускает, что ребёнок обиделся, так как она не разрешила прыгать на батуте. Девочка исчезла в тот момент, когда мать на десять минут зашла в квартиру. В итоге девочка была найдена недалеко от дома, её жизни и здоровью ничего не угрожает.