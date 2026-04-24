Председатель Сейма Дайга Миериня на следующей неделе посетит с официальным визитом Южную Корею, чтобы обсудить вопросы более тесного экономического сотрудничества и актуальные проблемы безопасности, сообщили в пресс-службе Сейма.

В столице Южной Кореи Сеуле председатель Сейма встретится с председателем Национального собрания У Вон Сиком и премьер-министром Ким Мин-соком. Также запланированы встречи с членами Национального собрания и министром обороны Южной Кореи.

В Сеуле Миериня встретится с представителями латвийской диаспоры, а также с южнокорейскими бизнесменами, имеющими деловые отношения с Латвией.

Правда, о размере латвийской диаспоры в Южной Корее не сообщается... Интересно, как после прогремевших скандалов госпожа Миериня и ее сопровождающие будут вести себя в VIP-зале аэопорта Сеула и Риги.