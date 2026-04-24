В пятницу утром в Латвии наблюдается частично облачная погода, без существенных осадков, свидетельствуют метеорологические данные.

Ветер преимущественно слабый, дует с запада и северо-запада. Качество воздуха хорошее. Самые сильные порывы ветра в четверг достигали 17 метров в секунду в Земгале, Риге и Резекне.

Температура воздуха в пятницу в 5 часов утра, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), составляла от -1,9 градуса в Зосенах до +5,4 градуса в Вентспилсе.

В Риге дует западный, северо-западный ветер со скоростью 2–6 метров в секунду, температура воздуха на рассвете +3..+4 градуса. Максимальная температура воздуха в четверг в сети наблюдений LVĢMC составляла от +6,6 градуса в Звейниекциемсе до +12,5 градуса в Добеле.

Самая высокая температура воздуха в Европе 23 апреля была +30 градусов в Испании. Самая низкая температура в ночь на пятницу составила -6..-9 градусов на севере Скандинавии и Финляндии, в высокогорьях Центральной и Юго-Восточной Европы, а также -14 градусов на крайнем севере России.