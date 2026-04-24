Второй фронт? Украинские военные хотят помочь Латвии в противостоянии с Россией

Дата публикации: 24.04.2026
ФОТО: LETA

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны — об этом сегодня говорилось на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщает ЛТВ.

В конференции участвовал командующий Национальными вооруженными силами генерал Каспарс Пуданс, который встретился командующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

Латвийское телевидение считает, что участие украинской стороны важно для создания Балтийской линии обороны. В частности пригодится украинский опыт тактики использования дронов и их интеграции в боевые операции.

Пуданс признал в интервью, что Украине непросто отвлекать людей с фронта, однако они готовы приезжать и помогать пересматривать латвийские боевые планы, предлагать решения и делать латвийских военных значительно сильнее.

На дискуссии Kyiv Security Forum политики и военные анализировали развитие российской войны против Украины и ее влияние на европейскую и глобальную безопасность.

В ходе обсуждения поднимались вопросы долгосрочной поддержке Украины, укрепления устойчивости украинского общества и сохранение политических приоритетов в условиях затяжной войны.

#Украина #Латвия #безопасность #конференция #дроны #Россия #политика
