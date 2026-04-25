С учётом прогнозируемой бури рижан в воскресенье призывают не посещать парки, детские площадки и кладбища, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Рижскую думу.

Чтобы обезопасить себя и близких, а также не мешать спасателям ликвидировать последствия непогоды, самоуправление призывает жителей без необходимости не находиться на улице. Особенно рекомендуется воздержаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок, поскольку возможны падения деревьев и их ветвей.

Ликвидацией последствий бури вместе с Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) будут заниматься и представители муниципальных служб — они будут очищать дорожки в парках и другие территории от упавших деревьев, устранять повреждения контактной сети общественного транспорта и выполнять другие необходимые работы, включая мониторинг уровня воды.

Если погодные условия причинили ущерб, угрожающий жизни и здоровью людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, жителей призывают звонить по единому номеру экстренной помощи 112.

Заметив поваленные ветром объекты, а также деревья или их ветви, представляющие опасность и требующие немедленного реагирования, ГПСС призывает незамедлительно сообщать об этом по телефону 112, чтобы опасную ситуацию можно было как можно быстрее устранить.

В случаях, когда упавшее дерево не представляет опасности, можно сообщить об этом по круглосуточному телефону самоуправления 1201 или по электронной почте [email protected].

Если дерево упало на частной территории, перед его уборкой необходимо обязательно зафиксировать это на фото, которое затем нужно приложить к заявлению, уведомив также Департамент городского развития Рижской думы.

Если дерево или крупная ветка упали во внутреннем дворе многоквартирного дома, рядом с общественным зданием или на конкретной территории, жителям следует обращаться к управляющему здания или участка. В свою очередь, собственник или законный владелец должен затем обратиться в Департамент городского развития.

После устранения опасности ветви должен убрать собственник или управляющий соответствующей территории. Небольшие ветки можно выбрасывать в биоконтейнеры, а более крупные — отправлять на переработку в щепу или утилизировать иным способом.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в Латвию поступит холодный воздух, который сохранится и на следующей неделе, при этом ожидаются сильный ветер и осадки. Синоптики предупреждают о возможной разрушительной буре.

Днём по всей стране ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20–26 метров в секунду. Ожидаются дождь и снег, местами также град, однако начиная с западных районов облачность уменьшится и выглянет солнце. В отдельных местах может образоваться временный снежный покров, температура воздуха в воскресенье не превысит +2…+8 градусов.

Ожидается, что буря приведёт к падению деревьев, возможны повреждения крыш и другие разрушения. Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в Курземе, Земгале и на западе Видземе. Возможны самые масштабные последствия ветра с 29 июля 2024 года, поэтому рекомендуется отменить все мероприятия на открытом воздухе и поездки. Движение может быть затруднено не только из-за падающих деревьев и ветвей, но и из-за снега и метели.