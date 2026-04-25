Клещи уже проснулись. В каких краях в этом году дети могут получить вакцину бесплатно

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Клещи уже проснулись. В каких краях в этом году дети могут получить вакцину бесплатно
ФОТО: pixabay

С наступлением более тёплой погоды в Латвии официально начался сезон клещей.

Клещи становятся активными весной в местах, где сошёл снег, сообщает tv3.lv. Обычно их сезон в Латвии длится с марта или начала апреля до конца октября, однако при благоприятных погодных условиях может быть дольше. Клещи активизируются, когда температура воздуха превышает +3…+5 градусов.

Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывают всех, кто отправляется на природу, помнить о возможном присутствии клещей. Во время пребывания на природе, а также после возвращения, даже если это собственный двор, необходимо проверять одежду и тело на наличие клещей. Особенно тщательно следует осматривать детей и домашних животных.

Эпидемиологи ЦПКЗ напоминают, что вакцинация защищает только от клещевого энцефалита, но не от других заболеваний, переносимых клещами, таких как болезнь Лайма и эрлихиоз.

Клещи встречаются не только в лесах и кустарниках, но и в высокой траве и зарослях на вырубках.

Территории с самым высоким уровнем заболеваемости, где в 2026 году детям обеспечивается бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита:

  • Вентспилсский край;
  • Кулдигский край;
  • Южнокурземский край;
  • Талсинский край;
  • Салдусский край;
  • Цесисский край;
  • Лимбажский край;
  • Тукумский край.

Если задекларированное место жительства ребёнка находится в одной из этих территорий, он может получить оплачиваемую государством вакцинацию против клещевого энцефалита.

Вакцинацию планирует и проводит семейный врач, чья основная практика находится в эндемичной территории. В 2026 году также продолжится вакцинация сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила руководитель отдела коммуникации ЦПКЗ Илзе Удре.

Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал
Изображение к статье: Турция готова к разминированию Ормузского пролива, но есть условие
В мире
Изображение к статье: Иран призывает граждан к экономии электроэнергии
В мире
Изображение к статье: Мали охвачена волной атак: взрывы и перестрелки по всей стране
В мире
Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал

