С наступлением более тёплой погоды в Латвии официально начался сезон клещей.
Клещи становятся активными весной в местах, где сошёл снег, сообщает tv3.lv. Обычно их сезон в Латвии длится с марта или начала апреля до конца октября, однако при благоприятных погодных условиях может быть дольше. Клещи активизируются, когда температура воздуха превышает +3…+5 градусов.
Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывают всех, кто отправляется на природу, помнить о возможном присутствии клещей. Во время пребывания на природе, а также после возвращения, даже если это собственный двор, необходимо проверять одежду и тело на наличие клещей. Особенно тщательно следует осматривать детей и домашних животных.
Эпидемиологи ЦПКЗ напоминают, что вакцинация защищает только от клещевого энцефалита, но не от других заболеваний, переносимых клещами, таких как болезнь Лайма и эрлихиоз.
Клещи встречаются не только в лесах и кустарниках, но и в высокой траве и зарослях на вырубках.
Территории с самым высоким уровнем заболеваемости, где в 2026 году детям обеспечивается бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита:
- Вентспилсский край;
- Кулдигский край;
- Южнокурземский край;
- Талсинский край;
- Салдусский край;
- Цесисский край;
- Лимбажский край;
- Тукумский край.
Если задекларированное место жительства ребёнка находится в одной из этих территорий, он может получить оплачиваемую государством вакцинацию против клещевого энцефалита.
Вакцинацию планирует и проводит семейный врач, чья основная практика находится в эндемичной территории. В 2026 году также продолжится вакцинация сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила руководитель отдела коммуникации ЦПКЗ Илзе Удре.
