Клещи становятся активными весной в местах, где сошёл снег, сообщает tv3.lv. Обычно их сезон в Латвии длится с марта или начала апреля до конца октября, однако при благоприятных погодных условиях может быть дольше. Клещи активизируются, когда температура воздуха превышает +3…+5 градусов.

Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывают всех, кто отправляется на природу, помнить о возможном присутствии клещей. Во время пребывания на природе, а также после возвращения, даже если это собственный двор, необходимо проверять одежду и тело на наличие клещей. Особенно тщательно следует осматривать детей и домашних животных.

Эпидемиологи ЦПКЗ напоминают, что вакцинация защищает только от клещевого энцефалита, но не от других заболеваний, переносимых клещами, таких как болезнь Лайма и эрлихиоз.

Клещи встречаются не только в лесах и кустарниках, но и в высокой траве и зарослях на вырубках.

Территории с самым высоким уровнем заболеваемости, где в 2026 году детям обеспечивается бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита:

Вентспилсский край;

Кулдигский край;

Южнокурземский край;

Талсинский край;

Салдусский край;

Цесисский край;

Лимбажский край;

Тукумский край.

Если задекларированное место жительства ребёнка находится в одной из этих территорий, он может получить оплачиваемую государством вакцинацию против клещевого энцефалита.

Вакцинацию планирует и проводит семейный врач, чья основная практика находится в эндемичной территории. В 2026 году также продолжится вакцинация сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила руководитель отдела коммуникации ЦПКЗ Илзе Удре.