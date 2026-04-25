Кулдигское краевое самоуправление, реализуя трансграничный проект совместно с музеем Х. Шоя в Шилуте (Литва), начало консервацию помещений замка, в ходе которой выявлены ранее мало изученные и значимые исторические свидетельства о древнем каменном замке Кулдиги, сообщает ЛЕТА со ссылкой на самоуправление.

В Городском саду, где под небольшим холмом до наших дней сохранилась часть замка Ливонского ордена, во время строительных работ были обнаружены фрагменты каменных стен, лестницы, различные строительные детали и особенно хорошо сохранившийся участок плиточного пола. Эти находки дают новое представление об истории Кулдигского замка и подтверждают его значение не только для города, но и для культурно-исторического наследия всей Латвии.

Работы ведутся в рамках проекта «Истории наследия: Швекшна и Кулдига тогда и сейчас». Его цель — сохранить, восстановить и открыть объекты культурного наследия для общества, одновременно развивая культурный трансграничный туризм в Швекшне и Кулдиге, а также создавая туристические маршруты, связывающие оба места.

В Кулдиге в рамках проекта начаты работы по консервации помещений замка и созданию цифровой экспозиции.

Как пояснили в самоуправлении, цель работ — сохранить одно из наиболее наглядных свидетельств существования Кулдигского замка. Каменный замок Кулдиги, также известный как Голдинген, был построен на левом берегу Венты у водопада в период с 1242 по 1245 год как главный опорный пункт Ливонского ордена в Курземе.

В Средние века он был резиденцией комтура (командора) Ливонского ордена, административным и военным центром региона и располагался рядом с важным торговым путём из Риги в Пруссию. После образования Курляндского и Земгальского герцогства в 1561 году замок стал резиденцией герцогов и неоднократно перестраивался и ремонтировался. Позднее, во время Северной войны, он был разрушен и заброшен, а его камни в XVIII–XIX веках использовались для строительства домов в Кулдиге. Во второй половине XIX века на месте замка был разбит парк.

До сих пор территория замка изучалась сравнительно мало. В 1930-е годы материалы о нём собирал краевед Вальфрид Фромхолдс-Трейс, а профессиональные археологические исследования на небольших участках проводились в начале XXI века под руководством археолога Мартиньша Лусенса. В настоящее время работы также проходят под археологическим надзором, и уже первые находки подтверждают, что под насыпью сохранилось богатое историческое наследие.

Сейчас ведётся раскрытие внешнего объёма свода помещения, чтобы можно было провести расшивку кладки известковым раствором и создать внешнюю гидроизоляцию с использованием слоя глиняного раствора. В ходе консервации планируется укрепить своды и стены, очистить и заполнить швы внутри помещения, переложить неоригинальные опорные стены у входа, установить новую электропроводку, а также восстановить наружные двери и внутренние лестницы.

При снятии насыпи в центре Городского сада были обнаружены не только каменные конструкции, но и хорошо сохранившийся участок плиточного пола. На некоторых глиняных плитках видны отпечатки лап животных, что даёт представление о повседневной жизни во времена существования замка. Редкой находкой стала также древняя игровая разметка, обнаруженная на одной из плиток. Все находки ещё будут тщательно изучены и датированы, однако уже сейчас ясно, что часть из них относится к периоду правления герцогов Курземе и Земгале.

Помимо консервации, в рамках проекта предусмотрено создание цифровой экспозиции с элементами интерактивности. Её разработкой займётся ООО «DJA». Для этого будет проведено историческое исследование, разработан контент и установлено необходимое оборудование. Планируется, что экспозиция расскажет о Кулдигском замке как об одном из важнейших объектов в истории города, показывая его значение в контексте истории Кулдиги, Курземе, Латвии и Европы.

Работы по консервации выполняет ООО «Būvfirma INBUV», археологический надзор обеспечивает археолог Лусенс, строительный надзор осуществляет ИК «FM Grupa», а разработчиком документации и авторским надзором занимается ООО «Arhitektes Ināras Caunītes birojs». Общая стоимость работ составляет 179 429 евро без НДС.

Проект софинансируется программой «Interreg VI-A Латвия–Литва 2021–2027». Общий бюджет проекта составляет 748 701 евро, из которых 598 961 евро — средства Европейского фонда регионального развития.