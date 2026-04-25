В связи с прогнозируемым в воскресенье сильным ветром АО "Sadales tīkls" и ГАО "Latvijas dzelzceļš" повысили оперативную готовность, свидетельствует предоставленная предприятиями информация.

"Sadales tīkls" объявило повышенную оперативную готовность для устранения повреждений электросети. Устранять их готовы несколько сотен электромонтеров по всей Латвии, которые будут работать в усиленном режиме также ночью.

"Sadales tīkls" предупреждает, что во время сильного ветра небезопасно находиться на улице, особенно следует остерегаться воздушных линий электропередачи. Ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередачи, если на них повисли деревья, ветки или видны оборванные провода. Об опасных ситуациях следует немедленно сообщать в "Sadales tīkls" по круглосуточному бесплатному телефону 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.

"Sadales tīkls" непрерывно следит за метеопрогнозами, перемещением ветра и ситуацией в электросети среднего напряжения. При констатации сбоев электроснабжение по возможности восстанавливается по другим линиям электропередачи еще до устранения повреждений. При более сложных и обширных повреждениях их устранение может занять больше времени.

Предприятие "Latvijas dzelzceļš" сообщило в социальных сетях, что работники уже находятся в готовности, чтобы ликвидировать возможные повреждения на железнодорожных путях.

Как сообщалось, в воскресенье по всей стране ожидается усиление северо-западного ветра до 20-26 метров в секунду, дождь и снег, местами также град. Ветер такой силы может ломать деревья, повреждать крыши и причинять другие разрушения. Самые разрушительные порывы ветра прогнозируются в Курземе, Земгале и на западе Видземе.