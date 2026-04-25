В субботу ожидается облачная погода, лишь местами небо будет проясняться, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Через территорию Латвии пройдет зона осадков. Начиная с первой половины дня на большей части страны временами ожидается дождь.

Ветер постепенно повернет с запада, северо-запада и усилится, в порывах достигая 15–17 метров в секунду.

Температура воздуха составит +7…+12 градусов, местами в центральных районах будет на несколько градусов теплее.

В столице также преимущественно будет облачно. Во второй половине дня облака принесут небольшой дождь. Умеренный ветер повернет с запада, северо-запада и во второй половине дня усилится в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +10…+12 градусов.