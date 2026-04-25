Так шторм в воскресенье будет или нет? Синоптики обновили прогноз

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2026
LETA
Изображение к статье: Так шторм в воскресенье будет или нет? Синоптики обновили прогноз
ФОТО: LETA

Согласно последним прогнозам синоптиков, ветер в воскресенье будет немного слабее, чем прогнозировалось ранее.

На основе новейших данных Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил территорию и время действия оранжевого предупреждения. С середины предстоящей ночи на побережье, а в воскресенье днем и на остальной территории страны порывы северо-западного, северного ветра достигнут 20-23 м/с, а утром на побережье его порывы усилятся до 25 м/с.

Согласно уточнённому прогнозу, действующее оранжевое предупреждение о сильных порывах ветра будет в силе в прибрежной зоне моря — в районе Вентспилса и Павилосты, тогда как на остальной территории Латвии объявлено жёлтое предупреждение.

Ветер начнет постепенно стихать в воскресенье вечером.

Синоптики предупреждают, что сильный ветер может ломать ветки и деревья, переносить по воздуху незакрепленные предметы и обломки, повреждать инфраструктуру, затруднять условия вождения, возможны также перебои с электроснабжением.

Ранее прогнозировалось, что скорость северо-западного ветра в воскресенье составит 20-26 м/с.

Предстоящей ночью во многих регионах ожидаются осадки - дождь, мокрый снег и снег. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+4 градусов.

Днем температура воздуха не превысит +4...+8 градусов. На большей части территории страны временами возможны осадки - преимущественно мокрый снег и дождь, в Курземе - гроза. Также местами образуется неустойчивый снежный покров толщиной от 1 до 3 см.

#погода #ветер #прогноз #температура
