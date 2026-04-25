В Царникаве во дворе одного из домов, заполненного металлоломом, уже длительное время в одиночестве живёт собака. Хозяин её кормит и убирает за животным, но вместе с ним не проживает.

Соседи на протяжении нескольких лет пытались разными способами, так сказать, составить собаке компанию, а также жаловались в органы власти, однако ситуация остаётся неизменной, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Эту собаку знают многие жители окрестностей. Животное обитает на территории, загромождённой различными предметами, и находится там в одиночестве. Соседи полюбили пса и однажды заметили, что он застрял среди находящегося во дворе металлолома. Чтобы не заходить на чужую территорию самостоятельно, они вызвали экипаж муниципальной полиции.

Полицейские освободили собаку из ловушки, и, к счастью, с её лапами всё было в порядке. Был установлен контакт с владельцем участка, который пообещал приехать и осмотреть животное.

"На территории накоплены различные виды отходов, возможно строительные материалы, металл и прочее. Начат административный процесс за жестокое обращение с животным, а также за несоблюдение требований благополучия, поскольку у собаки нет вольера. Указанный адрес уже ранее неоднократно попадал в поле зрения муниципальной полиции — были административные процессы за неухоженную территорию и прилегающую территорию. Работа с владельцем продолжится", — отметил начальник муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис.

Ранее соседи обращались к правоохранительным органам, поскольку переживали за состояние собаки, учитывая, что она большую часть времени живёт одна и на ограниченной территории. Самих жаловавшихся на месте застать не удалось, однако рассказы о происходившем ранее в округе известны.

"Мне жалко собаку, но она мне не мешает. Хозяин каждый день приезжает и кормит. Пёс не голодает и довольно привередлив, значит, его кормят. Но он всё время один. Два года назад соседские мальчишки сломали забор, гуляли с собакой, даже водили к грумеру. Но это оказалось скорее плохо, чем хорошо — пёс выл и ждал друзей, которые больше не пришли", — рассказала соседка.

На место приехал и владелец собаки. Он не считает, что оставил животное в одиночестве. По его словам, пёс накормлен и напоен, на привязи не содержится:

"Я каждый день здесь. Нужно же на что-то жить. Из ПВС никто не приходил, из самоуправления — да. Сами видите, что собака не голодает. Как я буду держать такого пса в квартире? Тогда я ещё жил здесь, когда его взял".

В Продовольственно-ветеринарной службе сообщили, что получили информацию от муниципальной полиции Адажского края о последнем вызове. Условия содержания животного будут оценены повторно. Как в прошлом, так и позапрошлом году соседи уже обращались в ПВС, однако по указанному адресу не были выявлены административные нарушения или нарушения требований благополучия животных.