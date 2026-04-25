В центре Риги планируются изменения у Старой церкви Гертруды — там намерены изменить организацию движения и отдать площадь у церкви пешеходам. Однако у проекта есть и критики, которые предупреждают о возможных последствиях для предпринимателей.

В настоящее время автомобили свободно объезжают площадь вокруг церкви, однако в ближайшем будущем здесь планируется изменить организацию движения — часть площади будет больше приспособлена для пешеходов, при этом движение автотранспорта сохранится, сообщают Новости ТВ3.

В целом предусмотрено обновление покрытия на участке улицы Гертрудес от Бривибас до улицы Сколас, включая площадь вокруг церкви — часть напротив входа станет зоной для пешеходов.

"Зона, закрытая для автотранспорта, — это как бы площадь, симметрично расположенная напротив входа в церковь. Предприниматели или жители, находящиеся на участке от улицы Бривибас до этой закрытой зоны, смогут подъехать ко всем воротам. Закрытая зона начинается после последнего въезда во двор. Там можно будет повернуть направо, заехать с улицы Бривибас, высадить людей или сделать другие дела, либо заехать во двор, развернуться и выехать обратно на улицу Бривибас", — поясняет председатель Комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло.

Это означает, что движение станет более ограниченным и изменятся направления проезда — въехать в круг можно будет только с улиц Базницас и Сколас. В то же время предприниматели обеспокоены не только изменениями в движении, но и самим процессом строительных работ.

"Я полностью понимаю, что у предпринимателей сейчас самое тяжёлое ощущение. Рядом расположена летняя терраса, выставлены столики — предприниматели просто не знают, что будет летом, когда начнутся раскопки, когда здесь появится пыль, будет перекрыто движение. Нужно дождаться подрядчика и очень грамотно наладить коммуникацию со всеми местными — и жителями, и предпринимателями", — говорит глава комитета.

Идею проекта поддерживает и ландшафтный архитектор Хелена Гутмане, отмечая, что такая реконструкция станет выгодной для всех рижан.

"Я думаю, предприниматели довольно эмоциональны, им кажется, что всё закончится. Есть ещё один момент — там и так было немного парковочных мест, машины оставляли где-то в другом месте. Площадь перед церковью без машин — это очень большой плюс для города. Когда это произойдёт, и оборот увеличится, и среда улучшится. Сад вокруг церкви или хотя бы перед ней гораздо ближе к её сути, чем автомобили", — говорит Гутмане.

Тем временем вокруг проекта разгорелся публичный спор. Председатель комитета Рижской думы подчёркивает, что изменения увеличат поток пешеходов и принесут пользу предпринимателям. В свою очередь её заместитель Ансис Пуполс возражает, призывая остановить проект, поскольку предприниматели опасаются проблем с доступом и возможного снижения числа клиентов.

График строительных работ станет известен после завершения закупки в начале мая, а общий бюджет проекта составляет 900 000 евро.