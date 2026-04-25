В субботу во время Большой толоки не только собирали мусор — среди находок были старые матрасы, мебель и шины, — но и благоустраивали скверы и природные тропы, сообщила агентству ЛЕТА представитель организаторов Айва Розенберга.

Работы проходили в 1195 официально заявленных местах, однако известно, что в акции участвовали и так называемые одиночные участники. Их точное число неизвестно, но организаторы предполагают, что их могло быть несколько сотен. Участники собрались во всех самоуправлениях Латвии.

По словам Розенберги, мероприятия отличались большим разнообразием. Традиционно собирали мусор, однако всё больше местных сообществ занимались благоустройством территорий — приводили в порядок скверы, создавали природные тропы, восстанавливали скамейки.

На полуострове Грапью в Риге, где также участвовали премьер-министр Эвика Силиня, послы 12 стран и кадеты Латвийской национальной академии обороны, из воды был извлечён детский велосипед, различные металлические предметы, а также найдены матрасы, шины и мебель.

Вывоз мусора с мест проведения толоки начался уже сегодня. Розенберга подчеркнула, что индивидуальные участники должны доставлять мешки с отходами в определённые самоуправлением места.

Организаторы отмечают, что в видеоконкурсе Большой толоки «Зелёный, где ты?» приняли участие представители со всей Латвии. В школьной категории победила Лиепайская средняя школа имени Яниса Чаксте, а среди участников Праздника песни и танца — ансамбль народного танца «Vaduguns» из Лиепаи.

Как ранее сообщала исследовательская компания «Fifty5Blue», каждый пятый житель Латвии (21%) в этом году планировал участвовать в Большой толоке: 6% — точно, ещё 15% — скорее всего.

Данные опроса показывают, что по сравнению с 2024 годом в этом году значительно выросла доля жителей, уверенных в своём решении участвовать или не участвовать: доля тех, кто точно планирует участвовать, увеличилась с 3% до 6%, а доля тех, кто точно не будет участвовать, — с 32% до 38%, при этом общие показатели за два года существенно не изменились.

Большую толоку организует общественная организация «Pēdas LV» в сотрудничестве с Министерством климата и энергетики, Союзом самоуправлений Латвии, «Латвийскими государственными лесами» и обществом Праздника песни.