Также в этот день чтят святых жен-мироносиц. Это переходящий праздник, он всегда приходится на второе воскресенье после Пасхи. Этот день считается православным женским днем.

О чем вспоминают в Церкви 26 апреля 2026 года

Фомаида. Будущая святая родилась в V веке в городе Александрии. Она родилась в христианской семье и с детства воспитывалась в благочестии, постоянно молилась и читала Писание. В 15 лет ее выдали замуж за рыбака, и она стала жить в семье супруга. И вот, когда ночью молодой супруг отправился на ловлю рыбы, свекор стал домогаться Фомаиды.

Она попыталась уговорить мужчину отступить, напоминала о греховности его желаний, но это только разозлило безумца, и он схватил меч и рассек девушку надвое. Девушка погибла, но и свекор тут же получил от Господа кару. Он ослеп и даже не смог покинуть место преступления. Тело несчастной было похоронено в Октодекадском монастыре. А возле ее могилы стали происходить многие чудеса. Также по молитве святая помогала инокам избавляться от плотских желаний и страстей. Затем ее мощи были перенесены в Константинополь.

Жены-мироносицы. Этот праздник посвящён женщинам, которые следовали за Христом, заботились о нём при жизни и после распятия, а также первыми узнали о его воскресении. В Русской православной церкви этот день считается праздником всех женщин-христианок.

Смысл праздника

В этот день вспоминают одну из самых чистых святых, пострадавшую за чужую похоть и грехи. А вместе с ней и женщин, которые были рядом с Иисусом в его земной жизни и после его смерти.

Традиции богослужения

В храме служба святых жен-мироносиц (малая и великая вечерня, утреня и Литургия) во всем подобна службе великомученика Георгия, только на вечерне читаются паримии с Недели всех святых, на утрене по полиелее — величание: «Велича́ем вас, святыя мироносицы, и чтим святую память вашу, вы бо молите о нас Христа Бога нашего».

Что можно делать 26 апреля 2026 года

— Подарить что-то своей супруге.

— Нужно активно заниматься хозяйством.

— Пора работать на огороде — копать, сажать, заботиться о растениях. Овощи, высаженные в этот день, дадут отличный урожай.

— Можно собирать лекарственные растения.

Что нельзя делать 26 апреля 2026 года

— Нельзя совершать крупные покупки.

— Не начинайте путешествия.

— Не планируйте новые дела.

— Нельзя одеваться в темное.

— Нужно избегать грязи.

— Нельзя ругаться с супругом.

— Не пересчитывайте сбережения сегодня.

Что можно есть 26 апреля 2026 года. Постные правила

Поста нет, есть можно все.