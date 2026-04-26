Мокрый снег уже выпал? Будет тревожный прогноз на понедельник в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мокрый снег уже выпал? Будет тревожный прогноз на понедельник в Латвии
ФОТО: LETA

В понедельник продолжит дуть северо-западный, западный ветер от умеренного до умеренно сильного, его скорость в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня прогнозируется переменная облачность. На востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег, во второй половине дня - грозы. Температура воздуха днем сохранится в пределах +5...+10 градусов.

В столице в понедельник будет преимущественно ясно, с небольшой вероятностью осадков. Воздух прогреется до +8 градусов, а порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Ночь на понедельник пройдет практически без осадков, небо будет лишь частично закрыто облаками. При этом продолжит дуть северо-западный, северный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду, а на побережье залива в начале ночи - до 20 метров в секунду. Воздух остынет до -1...+4 градусов.

В Риге ночь пройдет без существенных осадков. Минимальная температура воздуха составит +3...+4 градуса.

