Уже скоро: памятник Свободы отмоют за 20 тысяч евро 4 897

Наша Латвия
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уже скоро: памятник Свободы отмоют за 20 тысяч евро
ФОТО: LETA

Агнесе Страутиня, директор Рижского агентства памятников – структуры, где трудится 32 человека (реставраторов, экспертов и т.д.) – рассказала в Рижской думе о планах на 2026 год.

Самый крупный бюджет – 511 332 евро – пойдет на памятник Свободы и Братское кладбище. Сюда входят очистка дорожек, площадок, и даже мытье главного символа Латвии – памятник Свободы в Риге. На мероприятие отложено за 20 000 евро, помывка пройдет в июне сего года.

174 302 евро ассигновали на восстановление на Большом кладбище каплицы Рудольфа Людвига Пихлау – балтонемецкого предпринимателя и активного деятеля рижской Ратуши. Его отец Иоганн Теодор Пихлау приобрел поместье Страздумуйжа в 1827 году и создал там мануфактуру для прядения и покраски хлопка (ныне территория Общества слепых на Югле), а мать Анна Гертруда Пандер вместе с мужем была в усердной прихожанкой церквей Святого Петра и Домского собора.

10 000 евро будет потрачено на лесенку, с коей посетители хранилища демонтированных памятников на ул. Вароню 13, смогут посмотреть на скульптуру Пушкина и прочие, не вписавшиеся в дискурс монументальной пропаганды…

Запланированы также реконструкция мемориала у бывшего концлагеря Кайзервальд (Саркандаугава) за 109 174 евро; ремонт памятника писателю Фрицису Бривземниексу за 52 570 евро; ремонт единственного оставшегося павильона выставки в честь 700-летия Риги («Царская беседка» в парке Кронвалда) за 142 689 евро.

После длительного «допроса» госпожи Страутини (почему железная кладбищенская ограда стоит столько-то?), большинством в 36 голосов все-таки план утвердили.

Голосовавшие «против» заметили, что директорка даже не могла вспомнить, куда именно она собиралась отправиться в компании своих 11 коллег на зарубежный обмен опытом. Мэр Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») поздравил А.Страутиню с «огненным крещением», и впредь пожелал более внимательно составлять сметы…

#история #Латвия #памятники #финансирование #музеи
Автор - Ник Кабанов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно

