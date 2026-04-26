На заглавном фото представлены эстонские реалии, не менее снежные картины передают юзеры Шяуляя, Гродно, приграничных городов Латвии.

Когда ждать это счастье у нас?

Согласно наблюдениям агентства ЛЕТА, в воскресенье утром в Земгале уже была метель, но снег быстро растаял.

По данным синоптиков, снег в воскресенье утром выпал в Алуксне, Бауске, Елгаве, Колке, Стенде и Вентспилсе.

Рига еще держится, но не факт, что сдюжит. Не стесняемся, делимся фотографиями разыгравшейся стихии и даже где-то радуемся.

Ведь, снег в конце апреле — это народная примета, предвещающая добрый знак: он отлично увлажняет почву, что сулит высокий урожай и хорошее лето. В старину считали, что апрельский снег предвещает богатый пашней и урожаем год, а если при таянии образуется плесень — будет много грибов.