Эстонию и Беларусь замело не на шутку. Когда метель закружит в Риге? 3 6496

Наша Латвия
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV

Соцсети пользователей Литвы, Эстонии, Беларуси заполнились фотографиями снега.

На заглавном фото представлены эстонские реалии, не менее снежные картины передают юзеры Шяуляя, Гродно, приграничных городов Латвии.

Когда ждать это счастье у нас?

Согласно наблюдениям агентства ЛЕТА, в воскресенье утром в Земгале уже была метель, но снег быстро растаял.

По данным синоптиков, снег в воскресенье утром выпал в Алуксне, Бауске, Елгаве, Колке, Стенде и Вентспилсе.

Рига еще держится, но не факт, что сдюжит. Не стесняемся, делимся фотографиями разыгравшейся стихии и даже где-то радуемся.

Ведь, снег в конце апреле — это народная примета, предвещающая добрый знак: он отлично увлажняет почву, что сулит высокий урожай и хорошее лето. В старину считали, что апрельский снег предвещает богатый пашней и урожаем год, а если при таянии образуется плесень — будет много грибов.

