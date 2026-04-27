27 кошек в одной квартире. Новый грустный рекорд установлен в одном из микрорайонов Риги

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: 27 кошек в одной квартире. Новый грустный рекорд установлен в одном из микрорайонов Риги

Полицейские, а также представители Государственной пожарно-спасательной службы совместно с сотрудниками Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) провели осмотр квартиры в рижском микрорайоне Иманта, где в антисанитарных условиях было обнаружено множество истощенных домашних животных, а также останки домашних животных, сообщили в Госполиции.

По подозрению в жестоком обращении с животными, в результате которого они погибли, сотрудники Госполиции задержали владелицу квартиры.

Проверка была начата после того, как ПВС получила от жильцов дома информацию о невыносимом запахе.

Когда инспекторы ПВС и стражи порядка по решению суда вошли в квартиру, там был констатирован сильный запах мочи и экскрементов животных.

В квартире отключены электричество и вода, нигде не было мисок с питьевой водой и кормом для животных. Полы во всех помещениях квартиры были покрыты экскрементами животных, в углах комнат слой экскрементов достигал 10-15 сантиметров, что свидетельствует о длительных нарушениях требований по содержанию животных.

При осмотре квартиры были обнаружены останки животных - одной кошки, двух собак и одного попугая.

Также в квартире были обнаружены 27 живых кошек с явными проблемами со здоровьем. Истощенные домашние животные были доставлены в приют для животных "Labās mājas" общества "Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa".

В тот же день сотрудники Госполиции по данному адресу задержали владелицу квартиры - 50-летнюю женщину, которая ранее не попадала в поле зрения полиции.

В ее отношении начат уголовный процесс по части второй статьи 230 Уголовного закона - за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, или за истязание животных, повлекшее их гибель. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор с лишением права на содержание животных определенных или всех видов на срок до пяти лет.

На время следствия к подозреваемой применены меры пресечения - запрет на выезд из страны и явка в полицию в установленное время.

В Госполиции подтвердили, что будет решаться вопрос о назначении женщине судебно-психологической экспертизы.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация также свидетельствует о том, что женщина не проживала в этой квартире постоянно.

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

