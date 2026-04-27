Активисты в Юрмале планируют посадить 1000 сосен. А зачем? 1 186

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2026
LETA
Изображение к статье: Активисты в Юрмале планируют посадить 1000 сосен. А зачем?

Представители общественности 1 мая в Юрмале проведут субботник по посадке сосен, в ходе которого планируется высадить около 1000 новых деревьев, укрепляя зелёную среду города и восстанавливая лесные территории, сообщили в обществе «Jūrmalas latvietis».

Субботник пройдёт в двух местах — в 10:00 у станции Пумпури и в 12:00 в Вайвари у автозаправочной станции «Latvijas nafta».

Организаторы подчёркивают, что это не просто субботник, а пример участия общества.

Участников просят взять с собой лопату и резиновые сапоги.

«Выражаем большую благодарность всем жертвователям, откликнувшимся на призыв — всего собрано 390 евро, что позволяет приобрести 1000 саженцев сосны в контейнерах. Особая благодарность каждому из 34 жертвователей — без вас этот субботник был бы невозможен», — подчёркивает член правления общества «Drošais pamats nākotnē» Эндийс Мелнис.

Мероприятие организуют общества «Drošais pamats nākotnē» и «Jūrmalas latvietis» в сотрудничестве с общественными организациями районов Юрмалы.

