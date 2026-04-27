"Если мы смотрим, что происходит в пределах Латвии, там все более-менее в порядке, но, конечно, мы зависим от того, что происходит в остальном мире. Там все сейчас непредсказуемо. Сейчас ситуация с легендарным Персидским заливом и Ормузским проливом несколько лучше, цены на нефть немного упали, если сравнивать с высшей точкой. Но каждый день какие-то колебания происходят", - в интервью ТВ-3 отметил экономист Петерис Страутиньш. «Очевидно, что в мире иссякают запасы нефти и ее продуктов. Последние суда, покинувшие важнейшее место добычи нефти в мире в конце февраля, уже добрались до портов. Физические запасы опускаются. [...] Если геополитическая, географически политическая ситуация не будет разрешена, понятно, что мировой экономике грозят очень большие потрясения».

Страутиньш пояснил, что ситуация может затронуть как цены на энергоресурсы, так и вызвать неблагоприятный эффект в сельскохозяйственной отрасли и производстве технологий.

Экономист также отметил, что с ценами на топливо «еще возможны всякие чудеса».

«То, что произошло сейчас, действительно не является ничем особенным. Цены на топливо высокие, но если сравнивать доходы в Латвии с ценами на топливо, то сейчас покупательная способность на уровне 2019-2021 годов", - добавил экономист.