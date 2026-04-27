Феномен полярного вихря. Названа причина разыгравшейся стихии в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2026
Причина резкого изменения погоды в Латвии и на значительной части Европы кроется в атмосферных процессах, вызванных глобальными изменениями климата.

Ещё в феврале 2026 года метеорологи зафиксировали такое явление, как расщепление стратосферного полярного вихря. Этот вихрь (или ячейка) — огромный массив холодного воздуха, вращающийся на высоте от 10 до 50 километров над Арктикой. Обычно он «запирает» стужу у полюса, но из-за потепления климата всё чаще теряет стабильность, разваливаясь на фрагменты.

В этот раз один из этих ледяных фрагментов в конце зимы сместился в сторону Евразии. Взаимодействие ослабленного вихря с мощным блокирующим антициклоном над Атлантикой (известным как Омега-блок) открыло прямой коридор для вторжения арктического воздуха в центр континента.

«Зимнее разрушение полярного вихря продолжает влиять на погоду. Сам вихрь уже распался, но запущенные им механизмы в тропосфере обеспечивают приток холода», — поясняют в аналитических материалах эксперты Severe Weather Europe — метеорологической службы, которая занимается прогнозированием и анализом экстремальных погодных явлений в Европе.

Ослабленный полярный вихрь способствует созданию устойчивого блокирующего антициклона, который на длительный срок «запирает» холод над Европой. Таково научное объяснение тех погодных аномалий, которые мы видим сейчас. Именно поэтому даже в конце апреля мы наблюдаем то, что наблюдаем.

Когда ждать перемен?

Согласно предварительным расчётам, потепление в Латвии начнётся не раньше 1 мая.

Однако синоптики подчёркивают: даже с началом мая температура останется ниже климатической нормы. Из-за высокого уровня влажности и сильного ветра ощущаемая погода будет казаться ещё холоднее фактической.

Специалисты рекомендуют водителям не торопиться с заменой зимней резины на летнюю, а дачникам — предпринять меры для укрытия теплолюбивых растений от ночных заморозков.

Климатологи предупреждают: эффект от разрушения полярного вихря может сохраниться вплоть до июня, поэтому грядущие погодные «качели» — это долгосрочный тренд, к которому стоит быть готовыми.

