Конец апреля преподнес любителям тихой охоты первые весенние грибы. Многие из них относятся к категории условно съедобных и могут нести серьезную угрозу даже после кулинарной обработки. В некоторых случаях семейства шляпковых способны вызвать тяжелые отправления вплоть до летального исхода. Как избежать смертельного «улова» ?

«Рыба фугу» в мире грибов

Грибники радуются полным корзинкам лесных даров. По весне на полянах появляются сморщенные шапочки — сморчки, на добычу которых и отправляются горожане. У итальянцев и французов эти грибы стоят на втором месте после трюфелей, а в США их продают по 150 долларов за килограмм. Но несмотря на особый к ним интерес, многие даже не догадываются, что помимо необычного аромата и вкуса, они могут содержать опасные токсины.

«В них есть так называемая гельвелловая кислота — яд, который вызывает судороги, повреждения почек, селезенки, а также нарушения переноса кислорода в ткани и развитие гипоксии. Разрушить токсин можно при правильной термической обработке: хорошо промытые грибы надо проварить не менее трех раз», — говорит врач-гастроэнтеролог Мария Абакарова.

Если этого не сделать, первые симптомы интоксикации появятся через десять часов после употребления деликатеса. И хотя сморчки обычно не приводят к смертельным отравлениям, но могут вызвать головокружение, рвоту и разные аллергические реакции. В тяжелых случаях возможна потеря сознания и желтуха, которая говорит о поражении печени.

«Для некоторых людей сморчки опасны даже в приготовленном виде. Например, тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатит, почечная недостаточность, низкий гемоглобин и плохая свертываемость крови, — употребление этих грибов противопоказано. Ограничения касаются беременных и детей, младше пяти лет», — дополняет врач.

По словам эксперта, чтобы пищеварительная система лучше справлялась с нагрузкой, в день рекомендуется съедать не более 200 граммов сморчков.

«У этих грибов, несмотря на их недостатки и нюансы приготовления, богатый химический состав. В их структуре есть полисахариды, которые стимулируют выработку белых кровяных телец для борьбы с инфекциями. Также сморчки содержат калий и магний, благодаря чему они могут укреплять суставы и сосуды. Полезны и антиоксиданты, которые замедляют старение клеток и защищают их от повреждений. Помимо этого, употребление этих грибов полезно для зрительной системы. За счет глюкозы, рамнозы, n-ацетилглюкозамина улучшаются обменные процессы, укрепляется глазная мышца и предотвращается помутнение хрусталика», — говорит Абакарова.

Полезные свойства грибов отмечают и в фармакологии. Например, из вытяжки сморчков изготавливают препараты, которые применяют при катаракте, глаукоме, близорукости и дальнозоркости.

Чужой среди своих

Весенний лес радует грибников не только сморчками. Раньше них на опушках появляются строчки — их коротконогие «близнецы». Любители тихой охоты часто путают эти виды между собой из-за внешнего сходства. Распознать их мешает и то, что они растут практически в одном и том же месте.

«Они часто растут группами. Найти их можно в молодых осиновых рощах, на старых пожарищах, вырубках и местах с повышенной влажностью: оврагах, канавах, на бывших торфяниках. В сыром виде строчки смертельно ядовиты, и даже обработка не делает их полностью безопасными, поэтому опытные лесники их избегают. Чтобы не перепутать эти виды, обращайте внимание на ножки гриба: у строчков они короткие, иногда их почти не видно, а у сморчков они цилиндрические, слегка расширенные у основания», — рассказывает грибник с 7-летним стажем Николай Васильев.

Ориентиром служит и поверхность шляпок: у строчков она волнисто-извилистая, напоминающая грецкий орех. Шляпка сморчка же напоминает яйцо с неровными волнистыми ячейками. Ее цвет коричневатый, изредка — серый.

«Сморчки пепельных оттенков растут на местах лесных пожарищ. В разрезе такой гриб отличается мясистостью, но из-за редкости вида использовать его в качестве пищи не рекомендуется», — делится Николай.

Кстати, отваренные сморчки часто становятся сезонной позицией в меню ресторанов. Как правило, из них готовят соусы, грибную икру, различные супы и начинку для пирогов. Любители тихой охоты нередко засушивают или замораживают их на зиму.